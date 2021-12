Govt News: Omigron non ha dirottato verso i distretti degli Stati Uniti a bassa vaccinazione

Domenica un checkpoint di sicurezza all’aeroporto internazionale di Denver. Sebbene il virus corona sia un fattore importante nei fattori sottostanti, anche il maltempo e i problemi di manutenzione hanno causato problemi. debito… David Zalubowski / Associated Press

Gli ingorghi del traffico aereo sono continuati negli Stati Uniti lunedì, poiché molti hanno iniziato i loro primi viaggi in quasi due anni e il principale epidemiologo del paese, il dottor Anthony S. Fauzi ha ribadito la possibilità della necessità di un vaccino per i viaggi aerei.

Almeno 2.600 voli sono stati cancellati lunedì, inclusi circa 1.000 voli negli Stati Uniti, con la variante Omigron altamente contagiosa del virus corona che invia cofanetti giornalieri in parti degli Stati Uniti. Sale ai livelli L’epidemia dello scorso inverno è maggiore del picco.

Sebbene le cancellazioni fossero solo una piccola percentuale dei voli complessivi, il problema minacciava di prolungare la settimana di vacanza.

“Se rendi il vaccino una necessità, è un altro incentivo a vaccinare più persone”, afferma il dott. Fantasia Disse Lunedì su MSNBC. “Se vuoi farlo sui voli nazionali, penso che sia qualcosa da considerare seriamente”.

Durante il fine settimana festivo, le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli mentre la variante Omicron ha colpito gli equipaggi di volo. In tutto, sabato e domenica durante il fine settimana di Natale sono stati cancellati circa 2.300 voli statunitensi e più di 3.500 sono atterrati in tutto il mondo. Secondo FlightAware, che fornisce i dati di volo. Solo domenica sono stati cancellati più di 1.300 voli negli Stati Uniti e 1.700 voli aggiuntivi in ​​tutto il mondo.

Nonostante una serie di atterraggi dovuti a maltempo e problemi di manutenzione, molte compagnie aeree riconoscono che l’attuale ondata di casi di virus corona ha contribuito in modo significativo. Un portavoce di JetBlue ha dichiarato: “La compagnia aerea ha ricevuto un gran numero di chiamate malate da Omicron”.

Secondo FlightAware, il 12% dei voli JetBlue, il 6% dei voli Delta Airlines, il 5% dei voli United Airlines e il 2% dei voli American Airlines sono stati cancellati.

Prezzi delle azioni United, Delta, American e Southwest – quattro Il più grande I vettori americani – lunedì erano leggermente inferiori.

I viaggi di quest’anno sono saliti alle stelle, peggiorando la situazione negli aeroporti: la scorsa settimana circa due milioni di persone sono passate attraverso i checkpoint di screening ogni giorno, Secondo l’amministrazione per la sicurezza stradale, e domenica. Il numero della vigilia di Natale e del giorno di Natale è stato superiore rispetto allo scorso anno e alcune cifre erano superiori agli stessi giorni di due anni fa, con quasi nessun americano a conoscenza della diffusione di un virus in tutto il mondo.

La variante Omicron, che ora è responsabile di oltre il 70% dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, ha già contribuito a spingere la media giornaliera dei casi sopra i 200.000 negli Stati Uniti per la prima volta in quasi 12 mesi. Secondo il tracker del virus Corona del New York Times.

C’è un gruppo di compagnie aeree Chiese I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dovrebbero ridurre il periodo di isolamento raccomandato da 10 giorni a un massimo di cinque giorni, ovvero 10 giorni, prima di tornare con un test negativo per il personale completamente vaccinato.

“I cambiamenti rapidi e sicuri del CDC alleggeriranno la pressione su almeno una parte del personale e organizzeranno voli per aiutare milioni di passeggeri a tornare dalle loro vacanze”, ha affermato il portavoce di JetBlue Derek Dombrowski.

Tuttavia, l’associazione degli assistenti di volo ha sostenuto che la riduzione delle ore di isolamento raccomandate dovrebbe essere “determinata dai professionisti della sanità pubblica, non dalle compagnie aeree”.

Alla fine di questo fine settimana c’è stato poco o nessun contatto con alcune delle infezioni. Alaska Airlines ha effettuato solo alcune cancellazioni relative all’esposizione dei dipendenti al virus Corona, ha affermato la portavoce Alexa Rutin. Tuttavia, secondo FlightAvery, 170 voli sono stati cancellati durante quei due giorni, incluso il 21% dei voli della domenica, a causa del clima insolitamente freddo e nevoso nel nord-ovest del Pacifico, che ha colpito il suo hub Seattle-Tacoma International Airport.

infezione più a Mancanza Lavoratori ferroviari e degli autobus in tutto il paese. A New York City, la Metropolitan Transportation Authority gestisce anche un aumento dei casi positivi tra i suoi dipendenti, con l’80% di vaccinati. Lunedì ha detto che il servizio della metropolitana funzionava secondo un programma normale con eccezioni sparse.

“Quello che noi motociclisti possiamo fare per ridurre il rischio per i lavoratori in transito è ridurre la diffusione”, ha affermato Lisa Daglian, amministratore delegato del comitato consultivo permanente dei cittadini dell’MTA. “MTA fa quello che può con le risorse che ha.”

Danny Pearlstein, portavoce della Riders Alliance, un’associazione di avvocati, ha dichiarato: “La mia sensazione è che l’MDA stia ancora una volta migliorando una brutta situazione.