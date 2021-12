CDC riduce l’isolamento Covit-19 consigliato e il tempo di isolamento

“Per quanto ne sappiamo della variante COVID-19 e Omicron, il CDC ha ridotto il tempo raccomandato per l’isolamento da COVID-19 da 10 giorni a cinque giorni e, se è asintomatico, gli altri dovrebbero indossare una maschera per cinque giorni successivi. “, ha affermato il CDC in una nota.

Gli individui i cui sintomi migliorano possono lasciare le loro case dopo cinque giorni, quindi i loro sintomi possono migliorare, ha affermato il CDC. Il CDC ha anche affermato che le persone con l’influenza dovrebbero rimanere a casa fino a quando l’influenza non sarà curata.

“Questo cambiamento è innescato dal fatto che la maggior parte dei focolai di SARS-CoV-2 si verificano all’inizio del corso della malattia, di solito 1-2 giorni prima e 2-3 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. Se mantengono la maschera per cinque giorni per ridurre il rischio, possono essere isolati”.

L’isolamento si riferisce al momento in cui ci si ammala e si sta lontano dagli altri se non sono ancora positivi o mostrano sintomi.

Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie Questo ha cambiato le raccomandazioni , Pure. “Per coloro che non sono stati vaccinati o che non hanno ricevuto la seconda dose di MRNA più di sei mesi (o più di due mesi dopo la vaccinazione J&J) non sono ancora stati vaccinati, il CDC ora raccomanda l’isolamento per cinque giorni, seguito da un maschera rigorosa di cinque giorni. Giorni”, ha detto.

Una pausa per i sollevati

“Al contrario, se l’isolamento di cinque giorni non è possibile, è obbligatorio per la persona esposta indossare sempre una maschera ben aderente dopo 10 giorni mentre gli altri sono in giro”, ha aggiunto il CDC.

Gli individui vaccinati e motivati ​​sono di solito ostacoli all’isolamento, ha affermato il CDC.

“Gli individui che ricevono un colpo di richiamo non hanno bisogno di essere isolati dopo l’esposizione, ma dovrebbero indossare una maschera per 10 giorni dopo l’esposizione”, ha affermato.

“Per tutti coloro che sono esposti, la migliore pratica include un test il quinto giorno dopo l’esposizione a SARS-CoV-2. Se si verificano sintomi, le persone dovrebbero essere isolate immediatamente fino a quando un test negativo conferma che non ci sono segni di COVID-19”.

Secondo il dott. Anthony Fauci, questi cambiamenti mirano a mantenere la società senza intoppi.

“Non vediamo l’ora di continuare con le nuove cause legali che abbiamo e Omigran. Una delle cose che vogliamo tenere a mente è che non abbiamo molte persone”, ha detto Fassi a Jim Acosta della CNN. .

“Vogliamo riportare le persone al lavoro, soprattutto per il lavoro essenziale, per mantenere la comunità senza intoppi”, ha affermato Fassi, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive.

I booster riducono il rischio

I booster riducono notevolmente il rischio che qualcuno venga infettato e trasmetta il virus a un altro, ha affermato il CDC.

“Secondo i dati del Sudafrica e del Regno Unito, l’efficacia del vaccino contro due dosi del vaccino MRNA è di circa il 35%. Una dose di richiamo del vaccino Govit-19 ripristina l’efficacia del vaccino al 75%”, ha affermato.

“La variante Omicron si sta diffondendo rapidamente e ha il potenziale per influenzare tutti gli aspetti della nostra comunità”, ha affermato il direttore del CDC, la dott.ssa Rochelle Valensky in una nota.

“Le raccomandazioni aggiornate del CDC per l’isolamento e l’isolamento di ciò che sappiamo sulla diffusione del virus e sulla protezione fornita dal vaccino e dalle dosi di richiamo. Questi aggiornamenti assicurano che le persone continuino a vivere la loro vita quotidiana in sicurezza. Indossa una maschera sugli interni pubblici e fai una prova prima di assemblare.”

Tutti coloro che possono essere vaccinati dovrebbero essere vaccinati, ha insistito il CDC.

“Il vaccino COVID-19 riduce l’incidenza, l’ospedalizzazione e la mortalità da COVID-19. Il CDC promuove fortemente il vaccino COVID-19 per tutte le età dai 16 anni in su. Il vaccino è il modo migliore per proteggersi nelle nostre comunità. Ridurre l’impatto di COVID-19.

La scorsa settimana, il CDC ha aggiornato le linee guida per gli operatori sanitari colpiti da Govt-19, dicendo che possono tornare al lavoro dopo sette giorni se non mostrano sintomi o hanno sintomi lievi al momento e sono risultati negativi per l’infezione.

In precedenza, a coloro che erano stati infettati da Govit-19, ma non risultavano positivi al test, veniva consigliato di isolare per 14 giorni e a coloro che risultavano positivi a Kovit-19 veniva consigliato di isolare per 10 giorni.