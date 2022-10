Thomas della Corte Suprema degli Stati Uniti blocca temporaneamente la testimonianza del caso elettorale di Graham

24 ottobre (Reuters) – Il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Clarence Thomas ha bloccato temporaneamente l’ordine di un giudice che la senatrice Lindsey Graham avrebbe testimoniato davanti a un gran giurì in Georgia in un’indagine penale per stabilire se l’allora presidente Donald Trump e i suoi alleati avessero tentato di modificare illegalmente il 2020. Risultati elettorali nello stato.

Thomas ha sospeso il caso senza ulteriori azioni da parte del giudice o dell’intera Corte Suprema dopo che Graham, un repubblicano della Carolina del Sud e alleato di Trump, ha chiesto la sospensione della citazione. Graham ha presentato una richiesta di emergenza alla Corte Suprema venerdì dopo che una corte d’appello federale ha negato la sua richiesta di bloccare il processo.

Thomas ha agito sul caso perché è stato nominato dal tribunale per gestire le richieste di emergenza da una regione che include la Georgia.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Graham ha affermato che la sua posizione di senatore ai sensi della clausola “discorso o dibattito” della Costituzione degli Stati Uniti lo proteggeva dal dover rispondere a domande sulle sue azioni come parte del processo legislativo.

Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fannie Willis, ha citato in giudizio Graham per rispondere alle domande sulle telefonate che ha fatto al massimo funzionario elettorale della Georgia nelle settimane successive alle elezioni del novembre 2020.

Il mese scorso, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lee Martin May, con sede ad Atlanta, ha ridotto la gamma di domande a cui Graham deve rispondere dal gran giurì, stabilendo che è protetto dal dover discutere di “indagini investigative” in cui si è impegnato durante le chiamate allo stato. Funzionari elettorali.

May, tuttavia, ha affermato che potrebbe essere indagata per gli sforzi volti a incoraggiare i funzionari a buttare via le schede o per i presunti contatti con la campagna di Trump. May ha rifiutato del tutto il tentativo di Graham di evitare di testimoniare.

Giovedì l’11a Corte d’Appello del circuito degli Stati Uniti con sede ad Atlanta ha rifiutato di bloccare la testimonianza di Graham.

Graham non era un obiettivo nelle indagini, ma la sua testimonianza potrebbe fare più luce sul coordinamento tra i soci di Trump per influenzare i risultati elettorali.

Gli avvocati del senatore hanno affermato nel suo deposito che il deposito “si concentrerà senza dubbio sugli atti ufficiali del senatore Graham: le telefonate che ha fatto nel corso dei suoi doveri ufficiali, prima di un voto critico ai sensi dell’Election Counting Act”.

Trump continua alle manifestazioni a ripetere false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020, vinte dal democratico Joe Biden, gli sono state rubate a causa di una diffusa frode elettorale.

L’indagine è iniziata dopo che Trump ha registrato una telefonata del 2 gennaio 2021 al Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensberger facendogli pressioni affinché invertissero i risultati elettorali dello stato sulla base di affermazioni infondate di frode elettorale. Durante la telefonata, Trump ha esortato il collega repubblicano Raffensberger a “trovare” abbastanza voti per ribaltare la sua sconfitta in Georgia contro Biden.

Una trascrizione della chiamata citava Trump che diceva a Raffensberger: “Voglio trovare 11.780 voti”, il numero di cui Trump avrebbe bisogno per vincere la Georgia. Trump ha negato illeciti nella telefonata.

Esperti legali hanno affermato che le telefonate di Trump potrebbero aver violato almeno tre leggi elettorali statali: cospirazione per commettere frode elettorale, adescamento penale per commettere frode elettorale e interferenza intenzionale con i doveri elettorali.

READ Guida definitiva per acquistare una la miglior piscina riscaldata nel 2022 - I migliori 40 compilati! Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Reportage di Andrew Chung a New York; Montaggio di Will Dunham

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.