OnePlus fa un annuncio a sorpresa su OxygenOS

L’anno scorso, OnePlus e Oppo hanno annunciato la fusione e, come parte di questo accordo, le due società (che sono di proprietà di BBK Electronics) hanno unito le loro unità software. Il piano era quello di combinare l’interfaccia utente OxygenOS di OnePlus con l’interfaccia utente Color OS di Oppo per creare una “interfaccia utente unificata” che avrebbe debuttato su un nuovo telefono OnePlus 2022. Questa avrebbe dovuto essere la fine di OxygenOS.

mentre il OnePlus 10 Pro Rilasciato in Cina, invece di un sistema operativo unificato, il telefono esegue il Color OS di Oppo. E per rendere le cose ancora più confuse, OnePlus ha annunciato Che OxygenOS 13 sta arrivando. sul suo sito web, uno più Ha detto: “Ora, è già il 2022 e anche se non possiamo ancora partecipare agli eventi offline (sono sicuro che tutti i membri del team della community adoreranno incontrarti di persona), stiamo riportando gli OEF online (Open Ear forum) per colmare la distanza tra noi con un argomento Nuovo – OxygenOS 13.”

Presumibilmente, OxygenOS 13 è basato su Android 13 e c’è la possibilità che OnePlus abbia fatto marcia indietro rispetto all’annuncio originale e abbia deciso di restare con OxygenOS invece del suddetto sistema operativo unificato. Non è noto se questa decisione fosse a breve termine o per un periodo di tempo più lungo.

OnePlus annuncia OxygenOS 13

OnePlus ha inoltre annunciato che 15 ospiti potranno partecipare all’Open Ear Forum, che si terrà il 28 febbraio. Dato che l’argomento è OxygenOS 13, questo è un evento che i fan sfegatati di OnePlus non vorranno perdere. E l’azienda aggiunge: “Con un argomento così interessante, siamo sicuri di non dover rinunciare a nessun malloppo per convincervi a farsi avanti, ma, come sempre, ce ne saranno per i partecipanti!”

Coloro che sono interessati a candidarsi per partecipare all’Open Ear Forum possono candidarsi da ora fino al 18 febbraio. Per candidarti, fai clic su questo link e ti verrà chiesto di compilare un sondaggio di sei minuti chiedendo il tuo indirizzo email, il nome della tua community OnePlus e se sei interessato a compilare un accordo di riservatezza se lo fossi invitato a partecipare al forum. L’evento si terrà il 28 febbraio alle 19:30 – 21:30 HKST / 17:00 – 19:00 India Time / 13:30 – 15:30 CET / 7:30 – 9:30 EST United.

OnePlus afferma: “Questo è uno degli argomenti più importanti che abbiamo presentato finora ai forum di Open Ears, quindi non perdere questa opportunità. Il tuo feedback sarà utile per dare forma a uno dei nostri aggiornamenti più importanti del sistema operativo. Il team di OxygenOS è al lavoro e vogliono avere tue notizie!”