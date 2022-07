Ora puoi leggere tutte le guide di Super Nintendo mai pubblicate

Nell’ottobre 2020, ho realizzato un servizio su un progetto che stava cercando di trovare tutte le guide di Super Nintendo là fuori, scansionarlo e caricarlo online. Sono lieto di comunicare che, a partire da luglio 2022, il progetto è ora una pietra miliare significativa e per molti di voi questa è la chiave.

Quando questa funzione è stata pubblicatail team (tra cui Arachness, BuffaloJoe, Timber, SNES Central e Grant Kirkhart) sta lavorando al progetto—Led streamer e archivio Bavaglini—Circa 600 scansioni caricate, solo circa 100 manuali rimasti fino a quando non sono state scansionate le istruzioni per ogni gioco rilasciato in Occidente durante la vita della console.

Questo è stato un buon progresso, ma anche, più approfondivano la libreria SNES, più era difficile trovare manuali per i giochi più strani e rari della collezione. Poi la scorsa settimana:

Ciò significa che gli archivi del progetto ora contengono una guida in lingua inglese per ogni gioco Super Nintendo rilasciato ufficialmente nella lingua. A volte è la versione nordamericana, a volte è la versione PAL (europea/australiana), a volte è se ci sono differenze oltre alla semplice grafica per la copertina, l’ortografia e gli indirizzi postali sul retro (come il modo Contra 3 Era chiamato Super protettore nelle regioni PAL).

Non tutti i giochi sono mai stati rilasciati in l’ovestpoiché alcuni giochi possono avere versioni uniche diverse a seconda del mercato linguistico, ma poiché si tratta di un sito Web in lingua inglese, ho pensato che fosse una pietra miliare che i lettori dovrebbero conoscere!

e ancora molto chiudere. Alla squadra manca solo un gioco per realizzare “ogni prova occidentale” in un’unica edizione: un’indagine originale sull’esclusiva versione tedesca di Stupito prima di Natale (Anche se hanno una versione tradotta del raro Mega Drive in inglese nel caso qualcuno avesse bisogno delle informazioni.)

Dopodiché, sembra che il loro lavoro non sia mai finito. Anche quando ogni indizio viene scansionato e caricato, alcuni giochi, inclusi molti giochi di ruolo, hanno informazioni importanti scritte altrove, come mappe/etichette separate, quindi cercano di caricarle e scansionarle dove possibile. Loro hanno anche Sezione guida Super Famicom per sbarazzarsene anche tu.

Se desideri dare un’occhiata alla libreria completa o aggiungerla ai segnalibri per un momento del bisogno in futuro, È disponibile quianche se puoi anche farlo Trova un gioco specifico in Internet Archive Apparirà anche lì. E per avere qualcosa di pieno di eccitazione, oltre a collezionare i loro opuscoli Peebs si sta anche facendo strada attraverso la libreria SNES e sta cercando di battere tutti i giochi su Twitch (Alla fine, ne aveva solo 47!)