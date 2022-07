In che modo NASCAR può migliorare il prodotto del corso su strada?

La prima vittoria di Tyler Reddick nella NASCAR Cup Series è finalmente arrivata domenica (3 luglio) sotto forma di un passaggio in ritardo di Chase Elliott a Road America. La vittoria mette Reddick sulla gobba dopo essere stato troppo vicino alcune volte durante la stagione 2022. Il campione consecutivo della Xfinity Series ha catturato il vincitore della gara, uno dei migliori dello sport su strada, durante le soste prima di inseguire il n. 9 fino a quando Elliott finalmente si abbassò.

Quanto è stata grande la svolta di Reddick nella sua carriera? Lei è NASCAR finalmente Vuoi raggiungere 16 vincitori nel 2022 dopo la sua 13a vittoria di domenica? Inoltre, nonostante la battaglia, l’evento su strada è stato piuttosto scarso con l’auto di prossima generazione. Come può NASCAR riportare il prodotto in carreggiata in questi ambienti?

firma per cucchiaio automatico di scorta Su Apple Podcast e Spotify o visita espansione Ogni lunedì e venerdì durante tutto l’anno.





Iscriviti alla newsletter di Frontstretch Aggiornamento giornaliero via e-mail (lun-ven) che fornisce notizie, recensioni, caratteristiche e informazioni sulle gare da Frontstretch.com

Odiamo lo spam. Il tuo indirizzo email non sarà venduto o condiviso con nessun altro.

Condividi questo articolo