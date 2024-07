Ottieni Super Mario, Zelda e altri giochi esclusivi per Nintendo Switch a $ 35 finché puoi

Ci aspettiamo grandi offerte sui videogiochi per il Prime Day della prossima settimana, ma Target sta avviando l’evento in anticipo elencando una serie di popolari giochi Switch per soli $ 35. Dovrai essere un membro di Target Circle per approfittare delle forti riduzioni di prezzo, ma la registrazione è completamente gratuita e richiede solo pochi secondi. Sbloccherai anche una serie di altre offerte, poiché queste vendite di videogiochi fanno parte della Target Circle Week, che abbassa i prezzi su migliaia di articoli in tutto il negozio.

Per quanto riguarda i giochi Switch, i giochi degni di nota in vendita a $ 35 includono The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Kirby and the Forgotten Land e altri. I titoli Switch di solito non vedono sconti generosi come questo, quindi assicurati di dare un’occhiata se non hai ancora giocato a questi giochi classici. E se stai cercando un po’ di divertimento cooperativo estivo, puoi acquistare New Super Mario Bros. U Deluxe per $ 35, il gioco consente a un massimo di quattro amici di giocare in locale.

Poiché offerte così vantaggiose sono così rare, Target probabilmente esaurirà alcune o addirittura tutte le sue offerte di giochi Switch prima della fine della Target Circle Week il 13 luglio. Fortunatamente, Target includeva sia un display fisico che un display E In questa offerta sono disponibili le versioni digitali dei giochi Switch. Quindi, se preferisci i giochi digitali, puoi acquistare uno switch da Target che può essere riscattato sullo Switch eShop. Se scegli di acquistare fisicamente, il tuo negozio Target locale offrirà probabilmente la consegna o il ritiro nello stesso giorno.

Offerte di giochi per Nintendo Switch per la Target Circle Week

Le versioni fisica e digitale sono disponibili per $ 35

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile a un prezzo sorprendentemente più basso su Walmart. Puoi acquistare la copia fisica per soli $ 30. Anche Walmart offre Mario Kart 8 Deluxe a soli $ 30.

Una volta che hai finito di dare un’occhiata a tutti i giochi Switch economici, prenditi qualche minuto per tuffarti in essi Offerta target paghi due prendi uno gratis Su videogiochi, film, libri e altro ancora. Puoi mescolare e abbinare tutte le categorie, offrendoti un modo semplice per filtrare la tua lista dei desideri a prezzi economici.

Target non è l’unica azienda che cerca di battere Amazon nel Prime Day, poiché i massicci saldi estivi di Walmart iniziano l’8 luglio. Quindi, se stai cercando altre fantastiche offerte, assicurati di tornare durante la settimana. Copriremo anche le migliori offerte Prime Day anticipate fino al 16-17 luglio, quindi assicurati di controllare il nostro Hub Prime Day per gli ultimi sconti.