Otto giocatori della NFL che cambieranno gli equilibri di potere nel 2022: uno per ogni divisione avrà un grande impatto

La stagione NFL 2022 è stata piena di sorprese, poiché i nuovi giocatori nelle nuove squadre cambiano completamente l’equilibrio di potere non solo nelle loro divisioni, ma nella NFL in generale. Il quarterback Matthew Stafford è subentrato Arieti di Los Angeles Al Super Bowl, il wide receiver di Ja’Marr Chase è stato un fattore importante Cincinnati BengalsDopo la fine della stagione, il debuttante Mac Jones ha ottenuto Bill Belichick e Patrioti del New England Torniamo ai playoff.

Non si trattava dei nuovi arrivati, poiché abbiamo visto alcuni giovani giocatori compiere passi importanti nel loro sviluppo che hanno aiutato enormemente le loro squadre, come Raiders di Las Vegas Cacciatore su larga scala Renfro e Titani del Tennessee Contrasto difensivo Jeffrey Simmons. Chi saranno i giocatori che cambieranno l’equilibrio di potere nella NFL nella prossima stagione?

Di seguito, identificheremo un giocatore in ogni divisione che può aiutare le proprie squadre a conquistare il titolo di prima divisione nel 2022. I giocatori delle squadre che hanno vinto le proprie divisioni nel 2021 non sono idonei per questo elenco. Detto questo, entriamo.

Asia orientale

Trek Hill Delfino di Miami

Di tutto il dramma di ricezione selvaggia che abbiamo visto fuori stagione, lo scambio di Tyreek Hill potrebbe essere la mossa più sorprendente. L’onnipresente All-Pro ha portato il suo talento a South Beach e avrebbe aggiunto un elemento unico all’attacco di Mike McDaniel. Tutti possono essere d’accordo sul fatto che Patrick Mahomes sia un quarterback migliore di Tua Tagovailoa, ma ciò non significa che ci saranno rulli in condizioni di scarsa illuminazione creati quest’anno da Hill che è stato scaricato o si è pentito pubblicamente del nuovo gioco. Che si tratti di bruciare una sicura gratuita o di colpire i difensori verso l’interno in un miglio veloce, Hill può fare molto in attacco. Infatti il ​​suo primo ordine A seguito del commercio stava calciando indietro! È uno dei tanti pezzi che i Dolphins hanno aggiunto in questa bassa stagione e penso che Miami possa almeno aiutare a sfidare i Buffalo nell’Asia orientale.

Asia settentrionale

Odavi Awa Corvi di Baltimora

Oeh è entrato a far parte della squadra All-Rookie della Pro Football Writers of America NFL l’anno scorso dopo aver ottenuto 33 contrasti combinati, cinque sack e tre assist. Un inizio completamente promettente per una carriera nella NFL dopo aver segnato zero sack nelle ultime sette partite alla Penn State.

Molti si aspettano che Ravens Bateman, l’ampio futuro dei Ravens, avanzi nel 2022 – il che sarebbe fantastico – ma puoi immaginare cosa farebbe a questa squadra se i Ravens avessero un nuovo mostro che si schiaccia al limite? Quel liceo con Marcus Peters, Marcus Williams, Kyle Hamilton e Marlon Humphrey sarebbe completamente sbocciato. Ciò che spicca di Oweh è quanto è veloce e sembra pronto per una massiccia campagna. Il Pass-rusher è un luogo privilegiato e i due corvi delle stelle lì assisteranno nella loro missione da cui spostarsi Dal peggiore al primo nel reparto.

Asia del sud

Michael Bateman Jr., Puledri di Indianapolis

Vegas è ancora una volta altamente classificata nei Colts per aver vinto il titolo dell’Asia meridionale, anche se non lo facevano dal 2014. Matt Ryan è un nuovo arrivato che ha fan accaniti a Indy, ma il primo giocatore largo potrebbe essere il più entusiasta di un nuovo debutto. . terzino. Pittman ha avuto una stagione impressionante nella NFL, collezionando 88 passaggi per 1.082 yard e sei touchdown. Con il suo talento e quello che è visto come un aggiornamento per il quarterback, potremmo vedere numeri migliori di Bateman nel 2022.

Jonathan Taylor potrebbe essere il miglior giocatore in questo attacco, ma essendo Bateman il legittimo numero 1 su larga scala potrebbe significare che i Colts vincono la squadra. Oltre ad avere un nuovo centrocampista, Bateman ha anche più talento intorno a lui. Il debuttante Alec Pierce ha conquistato alcuni titoli nel campo e questo potrebbe essere l’anno in cui Paris Campbell può rimanere in salute.

Asia occidentale

Giustino Herbert, Caricabatterie di Los Angeles

Il Capi di Kansas City Sono ancora visti come i favoriti in Asia occidentale, anche se il resto della divisione ha subito un restyling in questa bassa stagione. Il Denver Broncos Sono sicuramente una squadra interessante con l’aggiunta di Russell Wilson, ma i Chargers sono la mia scelta per vincere la laurea nel 2022. Se ho ragione, sarà in gran parte a causa della star Justin Herbert.

L’ex NFL Offensive Rookie of the Year ha intensificato il suo gioco la scorsa stagione, finendo secondo nei passaggi con 5014 e terzo nei touchdown passanti con 38. Si sente come qualcuno che sarà nella conversazione di MVP tutto l’anno, e penso anche che sia un giocatore che sta solo guadagnando fiducia. Quello che ha mostrato in due stagioni è impressionante. Grida agli dei del calcio per aver creato una rivalità Mahomes vs Herbert che ci godremo per gli anni a venire.

READ Carlos Alcaraz batte il numero uno del mondo Novak Djokovic per raggiungere la finale del Madrid Open Seleziona la casella di iscrizione per confermare che desideri iscriverti. Grazie per la tua registrazione!

Monitora la tua casella di posta.

Scusate!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



NFC orientale

James Bradbury, Philadelphia Eagles

Gli Eagles sono stati i preferiti dagli scommettitori in questa bassa stagione. Infatti, a 25-1 in Caesars Sportsbook, gli Eagles hanno ricevuto più soldi per finire il miglior record della NFL nel 2022 di quanto Ogni team NFC è una comunità. Alcuni vedono Jalen Hurts fare un grande passo avanti nella prossima stagione o che è stato AJ Brown a scatenare l’attacco, ma sono più entusiasta della difesa.

Philly potrebbe avere una delle migliori difese del campionato, poiché il front office ha aggiunto il passante Hasson Riddick, il versatile linebacker difensivo Chauncey Gardner Johnson e il linebacker Keizer White, e ha reclutato giocatori da quella che potrebbe essere la difesa più dominante nella storia del football universitario. . Un altro scrittore ha aggiunto Alnsour È il difensore d’angolo James Bradbury, che ha giocato di recente per l’avversario Giganti di New York.

L’ex Carolina Panther ha vinto gli onori del Pro Bowl nella sua prima stagione con i Giants nel 2020, poi ha segnato 47 contrasti combinati, 17 assist difesi e quattro intercettazioni nella sua carriera nel 2021. Gli Eagles sono talenti esperti e ricercati al liceo. Potrebbe essere il giocatore meno sottovalutato che potenzia questa unità, il che potrebbe aiutare gli Eagles a scappare Cowboy a Dallas Nell’NFC orientale.

NFC del nord

Justin Jefferson, Vichinghi del Minnesota

Sappiamo tutti a questo punto che Justin Jefferson è uno dei migliori giocatori nella sua posizione, ma c’è motivo di credere che la prossima stagione potrebbe essere la sua migliore. Kevin O’Connell, il nuovo allenatore dei Vikings, è stata un’opportunità di formazione che le persone stavano guardando da anni ormai. Non solo ha lavorato con Sean McVeigh, è anche il prossimo in linea per preservare la vita, l’ex aiutante di Washington, che è stato aggirato e in seguito trasformato in uno stereotipo di capo allenatore. Questo non è appropriato, mi ha detto Jefferson Sotto la guida di O’Connell, tutti si divertono e comunicano come una squadra.

La precedente 22a scelta assoluta nel Draft NFL 2020 ha concluso la sua campagna da matricola con 1.400 yard e sette touchdown su 88 catture, battendo il record per la maggior parte delle yard in ricezione detenuto da un principiante. Quindi Jefferson è migliorato nel 2021 con 1.616 yard e 10 touchdown in 108 catture. Sono due stagioni della NFL, due scelte All-Pro e due apparizioni al Pro Bowl.

Con O’Connell che migliora in attacco e conosce già bene il centrocampo Kirk Cousins, sembra di avere la ricetta per un’altra campagna mostruosa di Jefferson. Mi ha detto a giugno che voleva dimostrare di essere il miglior wide receiver della NFL, e potrebbe farlo nel 2022.

NFC Sud

Chris Olaf Santi di New Orleans

I Saints hanno fatto un’ottima scelta nel ricevitore largo Chris Olaf, e questa squadra di ricevitore largo 100 volte meglio dell’anno scorso con il ritorno di Michael Thomas e l’aggiunta di Jarvis Landry.

Con Thomas che teme un infortunio e Landry che esce dalla sua peggiore stagione nella NFL, sento che Olaf giocherà un ruolo molto importante in questo attacco nel 2022. Ha lasciato l’Ohio State come leader del programma di tutti i tempi ricevendo 35 touchdown e guadagnando 13 touchdown nella scorsa stagione – che si è classificata prima nella Big Ten. Era versatile, coerente e aveva tutte le caratteristiche di una NFL legittima su larga scala. James Winston aveva Quarta migliore percentuale di vittorie Dalla prima settimana in cui il quarterback ha iniziato la scorsa stagione, è andato 5-2 con quella che era una delle squadre di ricezione meno larghe della NFL. Sono entusiasta di vedere cosa può fare con le armi che lo circondano.

NFC Ovest

lancia albero, San Francisco 49ers

È il momento di Trey Lance al The Bay e questa base di fan è fantastica. Sono sicuro che la prima stagione completa di Lance da rookie sarà caratterizzata da alti e bassi deludenti, ma potrebbe essere il quarterback che fa i suoi passi verso la parte finale del roster della stagione regolare, proprio come hanno fatto i 49ers come squadra. l’anno scorso.

Il processo di pensiero è abbastanza semplice: se la Lance potesse essere solo un aggiornamento rispetto a Jimmy Garoppolo, i 49ers sarebbero ancora una volta nel mezzo della competizione. Non mentirò, mi piace molto che gli arieti vincano la divisione con soldi extra. Ma se c’è un’altra squadra che può rubare la NFC West, prenderò Lance e 49ers.