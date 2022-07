Pat Cibolone, ex consigliere di Trump alla Casa Bianca, ha testimoniato davanti al comitato il 6 gennaio

L’ex consigliere della Casa Bianca Pat Cipollone “non ha contraddetto” la testimonianza di precedenti testimoni quando è apparso venerdì davanti al comitato ristretto della Camera per indagare sull’indagine del 6 gennaio 2021 sull’attacco al Campidoglio, ha detto il rappresentante Joe Lofgren.

ha detto Lofgren, un membro democratico del Congresso e un membro del comitato CNN La squadra “ha imparato alcune cose” dopo quasi otto ore di intervista a Cibolone.

I dettagli della testimonianza di Cipollone saranno diffusi nelle prossime udienze, ha detto la deputata.

Lofgren ha notato che Sibolon è apparso volontariamente e ha risposto a varie domande in modo onesto, accurato e onesto.

Tuttavia, solo perché non ha contraddetto la testimonianza precedente non significa che abbia corroborato tutto, in particolare Cassidy Hutchinson Prove esplosive.

Lofgren ha detto che c’erano situazioni in cui Cipollone non esisteva o “non riusciva a ricordare con precisione”.

Cipollone, ricercato come testimone dalla giuria, il 6 gennaio avrebbe espresso preoccupazione per le azioni dell’allora presidente Donald Trump e si sarebbe opposto ai piani per sovvertire le elezioni del 2020.

Sibolon era lì Avvocato dalla giuria la scorsa settimana in seguito alla testimonianza di Hutchinson, dopo aver già parlato con la giuria una volta Intervista informale In Aprile.

Hutchinson ha detto nella sua testimonianza che Cibolone ha avvertito Trump che sarebbe stato incriminato “Ogni crimine immaginabile” Se avesse marciato in Campidoglio il 6 gennaio 2021 con migliaia di manifestanti.

È stato segnalato all’inizio di questo mese Cipollone era in trattativa Testimoniare pubblicamente sui disordini. Ha sottolineato che la sua testimonianza era circostanziale Geoffrey ClarkeUn ex funzionario del Dipartimento di Giustizia che ha usato la sua posizione per aiutare gli sforzi di Trump per truccare le elezioni del 2020 è stato incriminato.

Esperti legali hanno detto prima Camila DeSales di Insider Il resoconto di prima mano di Cipollone sul fatto che Trump sapesse di essere coinvolto in attività criminali potrebbe rafforzare il caso del Dipartimento di Giustizia contro di lui.

Trump ha criticato la testimonianza di Cibolone davanti al panel, sostenendo che potrebbe scoraggiare i futuri presidenti. Conversazioni “reali”. Con una consultazione alla Casa Bianca.

“Perché il futuro presidente degli Stati Uniti vorrebbe avere conversazioni oneste e critiche con il suo avvocato della Casa Bianca, che pensava di avere anche la minima possibilità di agire come ‘difensore’ del Paese. Portato davanti a un comitato partigiano e apertamente ostile al Congresso”, ha scritto Trump sul suo sito di social media, Truth Social, mercoledì

“Peccato per l’America!” Egli ha detto.