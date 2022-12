Paul McCartney ricorda di aver scritto “Here Today” dopo la morte di John Lennon – Rolling Stone

quando John Lennon Fu assassinato nel dicembre 1980 e da tutto il mondo arrivarono tributi in memoria dell’amato Beatle. “È stato difficile per tutti nel mondo perché era un personaggio così simpatico e un ragazzo così pazzo, sai, che era così speciale”, ha detto. Paul McCartney È stato chiamato durante una recente intervista con SiriusXM gli scarafaggi canale. “E così mi ha colpito così tanto che non potevo davvero parlarne.”

Più di quattro decenni dopo, ricorda di essersi sentito come se non potesse condividere il tipo di dolore che altre persone provano perché semplicemente non gli sembrava giusto.

“Ricordo di essere tornato a casa dallo studio il giorno in cui abbiamo sentito la notizia della sua morte e di aver acceso la TV e di aver visto la gente dire: ‘Beh, John Lennon era questo’ e ‘Cos’era, quello era’”, ha detto il musicista. “Ricordo di averlo incontrato.” Tipo, non lo so, non posso essere una di quelle persone. Non posso andare in TV e dire cosa significava per me John. Era molto profondo. È solo molto. Non saprei esprimerlo a parole”.

Invece, McCartney ha lasciato che le sue emozioni si placassero prima di sedersi per affrontare la morte di Lennon attraverso la scrittura di canzoni. “Ero in un edificio che sarebbe stato il mio studio di registrazione, e c’erano solo due piccole stanze vuote al piano di sopra”, ha spiegato. “Così ho trovato una stanza e mi sono seduto sul pavimento di legno in un angolo con la mia chitarra e ho appena iniziato a strimpellare gli accordi di apertura di Here Today”.

La canzone, che è apparsa nel suo terzo album da solista, tiro alla funeNel 1982, trovò McCartney che faceva domande a Lennon e immaginava quale sarebbe stata la sua risposta. “E se dicessi che ti conosco davvero bene / Quale sarebbe la tua risposta / Se tu fossi qui oggi?” Chiede nella strofa iniziale, continuando: “Beh, conoscendoti / Probabilmente rideresti e diresti che eravamo due mondi separati”.

Più avanti nella canzone, chiede di quando lui e Lennon si sono incontrati e di nuovo piangono insieme. “La notte in cui abbiamo pianto, è stato a causa del periodo in cui eravamo a Key West in Florida”, ha spiegato McCartney. “E per qualche ragione, penso che sia stato come un uragano, qualcosa è stato ritardato e non abbiamo potuto suonare per alcuni giorni. Quindi abbiamo resistito in un motel. Quindi cosa faremo? Beh, stiamo andando a bere e ci siamo ubriacati. Non dovevamo suonare. Così abbiamo fatto quella notte.

Ha continuato, “Ci siamo ubriacati e abbiamo iniziato a emozionarci, sai, ‘Oh, eri forte quando lo eri, lo adoro. ‘” Sai, ci siamo piaciuti, è venuto fuori tutto, sai, ma sulla strada per quello, c’è stata molta ricerca interiore. Sai, ci siamo detti alcune verità, sai, “Beh, io ti amo. Ti amo uomo. Mi piace che tu l’abbia detto. Ti amo. E ci siamo aperti. Quindi, è stato un po ‘speciale per me. Penso che sia stata davvero una delle uniche volte in cui sia mai successo”.