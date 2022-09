Vergine per il mese di settembre 2022

Oroscopo di settembre per la Vergine

La tua carta è molto illuminata, con molti pianeti felici che si stanno preparando per i tuoi mesi gloriosi e finanziariamente generosi. È il periodo di Natale e, per aiutarti a festeggiare, il Grande Sole e la Luna Nuova sono apparsi in Vergine alla fine del mese scorso, il 27 agosto, e questa luna nuova sarà il tuo biglietto per un nuovo brillante percorso.

Ogni anno riceviamo una luna nuova nel nostro segno di nascita e la luna che è appena accaduta il 27 agosto era tua. Spesso ti dirò come usare la luna nuova di quel mese per ottenere i migliori risultati, ma questa volta, nella luna nuova annuale nel tuo segno della Vergine, le cose sono diverse, perché in questo caso devi decidere cosa vuoi voglio che lo faccia. Qual è il sogno nel tuo cuore che vorresti presentare, cara Vergine? Usa la potente energia di questa luna nuova per fare un passo verso l’assimilazione di questo desiderio. L’astrologia è tutta una questione di tempismo, che è il momento per te di fare un grande passo o uno piccolo – dipende da te. Il punto è che inizi ad avvicinarti alla realizzazione del tuo sogno.

Mercurio è il tuo pianeta dominante e anche il sovrano della luna nuova in Vergine, 3 gradi. Ciò significa che Mercurio ha svolto un ruolo importante in quella luna nuova. Fortunatamente, Marte, il grande pianeta del movimento, è magnificamente orientato verso Mercurio in transito in Bilancia. Marte ti darà la determinazione e l’energia per perseguire ciò che vuoi ottenere: sentirai che questo è il momento di farlo. Riceverai anche eleganti raggi di Plutone trasformativo situati nella tua quinta casa dell’amore, Ariete e bambini, e quest’area del tuo tema natale governa anche la tua creatività. Una di queste aree si rivelerà importante per te e ti aiuterà a trasformare la tua vita in quelle che puoi visualizzare nella tua mente.