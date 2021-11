Pelosi ha aggiunto alla spesa sociale 4 settimane di congedo familiare e medico retribuito

La rievocazione della versione delle politiche di congedo fa rivivere il consiglio centrale e popolare della proposta iniziale del presidente Joe Biden, e i democratici stanno cercando di consolidare il loro messaggio dopo che il governatore della Virginia ha subito una perdita significativa nella corsa.

La mossa di Pelosi suggerisce un cambio di strategia: l’inserimento di una normativa nel disegno di legge – come le ferie – solo per farla rimuovere al Senato. Quindi le bollette dovranno essere ping pong e rispedite loro non appena il Senato le modificherà.

Pelosi ha insistito per diversi mesi questa settimana, anche sulla CNN, che avrebbe portato solo un disegno di legge che potesse essere approvato al Senato. Voleva evitare voti doppiamente difficili per i suoi moderati, ma non era più così.

In una lettera al suo caro collega che annunciava questa decisione, Pelosi ha affermato che nel disegno di legge sarebbero rientrati i congedi familiari e sanitari retribuiti, ma che anche il Senato si è impegnato a far approvare un disegno di legge che potrebbe essere approvato solo alla Camera.

"(Perché) dobbiamo far approvare la legge da Camera e Senato nella versione finale del Built Back Better Act che inviamo alla scrivania del Presidente. Dovremmo cercare di trovare un terreno comune nella legge", scrive Pelosi . "Poiché abbiamo riesaminato le priorità e su sollecitazione di molti membri del Caucaso, ho chiesto al Comitato per le vie e le istruzioni di includere nell'udienza la legislazione sul congedo familiare e medico retribuito". Pelosi ha anche affermato che un'audizione del pannello delle regole sul disegno di legge, nota come Built Back Better Act, si terrà mercoledì in tarda serata. I democratici avevano precedentemente annullato la quota di congedo familiare perché il principale democratico moderato della Virginia Occidentale non era riuscito a raggiungere un compromesso con il senatore Joe Manzin, che aveva diverse obiezioni alla mossa. La scorsa settimana, Mancin ha chiarito che non avrebbe cambiato posizione sulla sua posizione sull'accordo, dicendo ai giornalisti "Non posso farlo". Pelosi ha detto nella sua lettera di mercoledì che i Democratici dovrebbero "lavorare per trovare un terreno comune nella legge". La decisione di Pelosi, vista la posizione di Mancin, prevede che cambierà strategia per avere un solo disegno di legge che possa passare sia alla Camera che al Senato. Pelosi ha detto che vuole che la Camera voti il ​​disegno di legge sull'agenda economica e il disegno di legge sulle infrastrutture bipartisan già approvato al Senato entro questo fine settimana. La storia è stata aggiornata mercoledì con ulteriori miglioramenti.