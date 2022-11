‘Phantom of the Opera’ ritarda la chiusura di Broadway dopo l’impennata delle vendite

La settimana del Ringraziamento, tradizionalmente la settimana più importante di Broadway, ha visto un modesto aumento degli incassi rispetto allo scorso anno. I 33 spettacoli di quest’anno hanno incassato 37,5 milioni di dollari la scorsa settimana, rispetto ai 32,5 milioni di dollari incassati dai 33 spettacoli dell’anno scorso nello stesso periodo. Ma Broadway non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia: nel 2019 ci sono stati 35 spettacoli e hanno incassato 41,7 milioni di dollari.

Coloro che guidano l’aumento delle vendite di “Phantom” includono persone che hanno già visto lo spettacolo ma vogliono guardarlo di nuovo prima della chiusura, così come quelli che non l’hanno mai visto e si rendono conto che è ora (più o meno) o non l’hanno mai visto.

“Il motivo per cui è stato venduto è perché è definitivamente dismesso”, ha detto Mackintosh. “Sappiamo che uno dei motivi per cui lo ha fatto è perché questa è la tua ultima possibilità di vedere il grande spettacolo.”

Tra i nuovi sponsor: Lucas Perez, un fumatore di 37 anni di Manalapan, N.J., che ha acquistato un paio di biglietti non appena è stata annunciata la chiusura. Aveva visto lo spettacolo due volte prima, una volta da studente delle elementari e una volta da adulto, ma voleva portare sua madre, che non c’era mai stata. Sono partiti a metà ottobre.

“Avevo voglia di dire addio a un vecchio amico, a qualcuno che non avrei mai più rivisto”, ha detto Perez. “Sono stato molto nostalgico per tutto il tempo. C’è qualcosa nell’esperienza di ‘Phantom’ che altri spettacoli semplicemente non hanno.”

È caratterizzato dall’altezza Musica di Andrew Lloyd WebberPhantom è un melodramma gotico su un amante della musica mascherato che infesta l’Opera di Parigi e si concentra su un giovane soprano. Produzione di Broadway, diretta da Hal Prince, è uno spettacolo su larga scala, con un’orchestra di 27 persone e un famoso lampadario, emblematico di un’era precedente di teatro musicale altamente romantico. Nel 1988, l’anno di apertura dello spettacolo, vinse sette Tony Awards, incluso quello per il miglior musical.

Christina DiCillo, 31 anni, residente nel Queens, che lavora nel reparto pubblicità per il sito Web TheaterMania, è una “Phan” – come i fan accaniti chiamano lo spettacolo – che ha visto lo spettacolo 46 volte finora e spera di farne 50 prima si chiude. Lei e sua sorella gemella hanno visto una produzione itinerante dello spettacolo quando stavano crescendo a Buffalo; Ora ognuno di loro l’ha visto più e più volte in più luoghi. (Christina l’ha visto a Londra, Las Vegas e in Corea del Sud, tra gli altri posti.)