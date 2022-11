attività di fabbrica in Cina alla lettura più bassa da aprile; I mercati asiatici sono notevolmente più alti

L’indice dei prezzi al consumo in Australia per ottobre è rallentato al 6,9% su base annua, dal 7,3% di settembre, secondo un indice mensile dall’Australian Bureau of Statistics.

L’aumento dei prezzi delle abitazioni, dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, nonché dei trasporti, ha fatto salire l’indice complessivo dell’IPC.