Pokémon Go “L’arrivo di Rhi”, la missione speciale premia “Un mondo radioso”

per il secondo giorno di Pokemon andare Una raccolta di missioni speciali basate su un racconto è stata aggiunta al festival del 5 giugno per introdurre le Ultracreature di Alola nel gioco. La guida alle missioni “L’arrivo di Rhi” delineerà tutti i passaggi e le ricompense per queste missioni.

Mentre “Rhi’s Arrival” è aperto a tutti i giocatori, la serie di missioni speciali da continuare, “A Radiant World”, è Disponibile solo per Pokemon Titolari della carta Go Fest. Dopo aver aperto e avviato entrambi i set di missioni, potrai completarli in qualsiasi momento. Vale la pena notare che il film “A Radiant World” premia a nihiljola nuova Ultra Beast che è stata appena aggiunta al gioco domenica.

Elenchiamo tutti i passaggi di seguito.

Ricerca privata per arrivare a Rhi Step 1 di 3

Fai girare 10 PokéStop o Palestre (200 polvere di stelle)

Schiudere un uovo (22 buckyballs)

Completa due missioni sul campo (2 bacche di Razz)

Ricompense: 2 Bacca Nanab, Numero d’incontro, 200 XP

Ricerca sull’accesso privato Rhi Fase 2 di 3

Battaglia nel Blitz (2 Revival)

Fai 2 colpi dei tuoi Pokémon (2 Super Pozioni)

Sposta 10 Pokemon (200 polvere di stelle)

Ricompense: 2 Bacche di Pinap, incontro di Drilbur, 22 palloni

Ricerca privata per arrivare a Rhi Step 3 di 3

Cattura 10 Pokemon di tipo Terra (22 Caramelle Draper)

Gioca a 5 Pokémon di tipo Terra (2 Pietre di neve)

Fai evolvere 3 Pokémon di tipo Terra (Trapinch Showdown

premio: 1 unità esca, Swinub Meet, 1 TM Carica

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 1 di 6

Cammina 1 km (22 Poké Ball)

Fai 10 lanci carini (2 uova fortunate)

Cattura 10 Pokémon (22 tartufi)

Ricompense: 1 pezzo stella, 2022 XP, 22 Super Ball

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 2 di 6

Cattura 10 diversi tipi di Pokemon (2.022 polvere di stelle)

Sconfiggi 2 membri Go Rocket (1 incenso)

Completa 2 missioni di ricerca sul campo (22 buckyball)

Ricompense: 2 Bacche di Pinap Argento, 2 Carte Raid Premium, Polvere di Stelle 2022

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 3 di 6

Battaglia in due incursioni (2 Revival massimo)

Usa 2 attacchi caricati super potenti (massimo 2 dosi)

Vinci un raid (2 Golden Raz Berry)

Ricompense: 1 Super Incubatrice, Bronzor Encounter, 2.022 XP

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 4 di 6

– Invia 2 regali agli amici (22 Shaymin Candy)

Gioca con il tuo amico due volte (2 sitter)

Schiusa un uovo (2022 polvere di stelle)

Ricompense: 2 Bacche di Pinap, Incontra Nihilego, 2 Bacche di Razz

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 5 di 6

Fai girare 5 PokéStop o palestre (2.022 XP)

Usa 10 bacche per catturare i Pokemon (22 Super Ball)

Scatta una foto del tuo amico (1 incenso)

Ricompense: 1 pietra di neve, 3 caramelle rare, 1 pezzo stella

Ricerca speciale per scienziati radioattivi Passaggio 6 di 6

Richiedi la ricompensa (2.022 XP)

Richiedi la ricompensa (2.022 polvere di stelle)

Richiedi la ricompensa (2.022 XP)

premio: 4044 polvere di stelle, 2022 XP