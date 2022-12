Pokémon Scarlet & Violet versione 1.1.0 è ora disponibile, Nintendo si scusa per problemi di prestazioni e bug

Modernizzazione [Fri 2nd Dec, 2022 00:55 GMT]: La versione 1.1.0 è ufficialmente live! Per aggiornare il titolo manualmente, premi + sull’icona del menu principale del gioco e seleziona l’opzione “Aggiornamento software”.

L’articolo originale [Thu 1st Dec, 2022 03:15 GMT]: Pokemon scarlatto e viola È disponibile su Nintendo Switch ormai da alcune settimane e dall’uscita sono state sollevate molte preoccupazioni sui problemi tecnici del gioco. Sebbene la generazione IX abbia segnato un passo nella giusta direzione per la serie con il suo nuovo gameplay open world, problemi di prestazioni e bug hanno reso troppo difficile il divertimento per alcuni allenatori.

Ora, in un aggiornamento, Nintendo ha annunciato una nuova patch per Scarlet e Violet che verrà rilasciata il 1° dicembre (ovvero più tardi oggi). Oltre alle note complete sulla patch tramite la pagina di supporto ufficiale, si è anche scusato per i problemi del gioco e ha dichiarato come tiene conto del feedback dei giocatori e mira a fornire agli allenatori di tutto il mondo una “esperienza positiva”.

“Comprendiamo che i giocatori potrebbero riscontrare problemi che influiscono sulle prestazioni di gioco. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai giocatori un’esperienza positiva con i nostri giochi e ci scusiamo per l’inconveniente. Prendiamo molto sul serio il feedback dei giocatori e stiamo lavorando per apportare miglioramenti ai giochi”.

Per l’aggiornamento (v1.1.0), i giocatori possono aspettarsi la Stagione 1 delle battaglie classificate del gioco, una correzione della musica e “altre correzioni di bug specifici” che non sono dettagliate:

Versione 1.1.0 (rilasciata il 1 dicembre 2022)

– Inizierà la prima stagione di battaglie classificate, che ti permetteranno di goderti le battaglie classificate sul campo di battaglia.

– Consulta l’avviso in gioco per ulteriori dettagli sulle Battaglie Classificate della Stagione 1.

– Risolto un problema per cui la musica non veniva riprodotta correttamente durante le battaglie con i Superquattro e il Top Champion nel tracciato Victory Road.

– Sono state apportate altre correzioni di bug specifiche.

