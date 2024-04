Post Malone copre il suo tatuaggio nel nuovo video musicale di Taylor Swift

Post Malone sfoggia un nuovo look di bellezza, ma solo per due settimane.

Il rapper 28enne ha coperto tutti i suoi tatuaggi per interpretare il fidanzato di Taylor Swift nel nuovo video musicale per la loro collaborazione “Fortnight”. La traccia è il singolo principale dall'album di Swift Sezione dei poeti torturatiuscito venerdì 19 aprile.

Prima dell'uscita del film, Swift (34 anni) ha detto in un'intervista Condivisione su Instagram Che era entusiasta che i fan lo ascoltassero perché “ammira così tanto Post per via dello scrittore che è, della sua esperienza musicale e di quelle melodie che crea che ti rimangono in testa per sempre”.

Taylor Swift con i tatuaggi nel video musicale “Fortnight”.

Taylor Swift/YouTube



Swift mostra anche un lato diverso di se stessa in una delle scene di apertura del video. Sul suo viso appaiono repliche dei tatuaggi facciali di Malone mentre canta: “E per due settimane, siamo stati lì da sempre / Ti incontro a volte, ti chiedo del tempo / Ora sei nel mio cortile, trasformato in buoni vicini / Innaffia i fiori di tua moglie, voglio ucciderla.”

Mentre il tatuaggio sul suo viso scompare quando entra in un'altra stanza per lavorare su una macchina da scrivere, i fan finalmente riescono a intravedere Malone che lavora sulla sua macchina da scrivere mentre è seduto di fronte a lei.

Taylor Swift legge a Post Malone nel video musicale “Fortnight”.

Taylor Swift/YouTube



Dopo che flussi di rosa e blu iniziano a fuoriuscire da ciascuna macchina da scrivere, formano una scintilla luminosa. Dopo la sua scomparsa, Swift viene visto leggere a Malone, e i suoi tatuaggi non sono più sul suo viso, poiché lei giace nel mezzo di una strada deserta.

Mentre la telecamera si ingrandisce, si vede Swift correre tra le braccia di Malone e i due condividono un lungo abbraccio.

Malone afferra delicatamente il viso di Swift, facendola sorridere. Mentre le foglie cominciano a volare intorno a loro, si guardano negli occhi e si tengono per mano.

Post Malone nel video musicale di “Fortnight”.

Taylor Swift/YouTube



La scena intima è seguita da uno sguardo a Malone, ora con la sua normale arte facciale, in piedi accanto a uomini in camice da laboratorio mentre Swift riceve la terapia d'urto.

A febbraio, Malone ha condiviso durante un'intervista con Musica di meleZane Lowe ha detto che lavorare con Swift è stato “fantastico”.

Non perdere mai una storia: iscriviti Newsletter quotidiana gratuita delle persone Per rimanere aggiornato sul meglio di ciò che PEOPLE ha da offrire, dalle notizie sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.

“È così dolce, così dolce e talentuosa e mi ha chiamato e mi ha detto: 'Facciamolo'”. “E ho detto a me stesso: 'Diavolo sì'”, ricorda.