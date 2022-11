Punteggio del campionato del mondo: i Phillies sconfiggono gli Astros nel gioco 3 mentre Bryce Harper e Kyle Schwarber guidano lo sbarramento di fuga in casa

La terza partita valeva l’attesa per i Philadelphia Phillies. Dopo che la pioggia ha costretto a posticipare la gara 3 lunedì, i Phillies e gli Houston Astros sono stati in grado di continuare i loro campionati del mondo martedì sera al Citizens Bank Park, e i Phillies hanno corso cinque run vincendo 7-0 (Risultato quadrato). Conducono la migliore serie di sette 2-1. Il campionato è di due vittorie a Philadelphia.

Sorprendentemente, Velez non ha gareggiato con un velocista per la posizione di punteggio fino al sesto inning, avendo già ottenuto un vantaggio di 7-0. Bryce Harper ha aperto le marcature con Homer da due round nel primo, e da lì i Phillies hanno affrontato Lance McCullers Jr.. I Phillies sono un perfetto 6-0 in casa nella postseason.

Ecco alcuni suggerimenti dal terzo gioco delle World Series.

1. Harper ha dato il vantaggio ai Phillies (di nuovo)

Prima di Gara 3, l’ultima mossa che Harper ha visto è stata al Citizens Bank Park Ha navigato oltre il muro del campo sinistro per ottenere il semaforo verde per l’esecuzione nell’ottavo inning di NLCS Game 5. Quello era lo stendardo di Homer. E sul primo tiro che Harper ha visto in Gara 3, Salì sui sedili da campo a destra. Homer su campi consecutivi in ​​casa.

La reazione di McCuller ti dice tutto ciò che devi sapere:

“Sto solo cercando di ottenere un buon spettacolo”, ha detto Harper durante un’intervista con Fox.video). “Li abbiamo affrontati (McCollers) alla fine dell’anno e l’abbiamo visto fare bene. È una buona squadra lì, quindi essere in grado di colpire per primi è enorme”.

La gara in casa è stata la sesta per Harper nella postseason e la quarta per Homer ad ottobre. Solo Albert Pujols ha ottenuto più semaforo verde in una sola stagione al termine della stagione. Ne aveva cinque nel 2004. Gli Astros hanno fatto bene a frenare Harper nei giochi 1 e 2 (2 contro 8 con due singoli e una passeggiata), ma era solo questione di tempo prima che facesse uno di quei lanci che cambiano il gioco. È arrivato all’inizio del gioco 3.

2. Bohm ha colpito un maestro hummer

Signore e signori, vi presento il millesimo fuoricampo nella storia dei Mondiali. Alec Bohm ha onorato:

La prima gara casalinga nella storia del Campionato del Mondo fu colpita nella prima partita del 1903, quando Jimmy Sebring dei Pittsburgh Pirates prese Cy Young dai Boston the Americans. Si Young, eh? Non riesco a dimenticare un marchio più di quello. La terza partita di martedì ha segnato la prima volta nella storia del Campionato del Mondo in cui una squadra ha segnato tre fuoricampo nei primi due, se puoi crederci.

Va notato che Harper lo convocò prima dell’illusione del bat-pat, al guardrail scavato per impartire un po’ di saggezza. Bohm non ha rivelato cosa gli ha detto Harper durante un’intervista nascosta (perché dovrebbe farlo?), ma Bryce ha la reputazione di essere uno dei migliori del gioco nel raccogliere narrazioni accurate nella consegna dello sparatutto. È possibile che McCullers stesse camminando nel terzo gioco?

3. I McCullers hanno passato una brutta notte storica

La famiglia Philly era tutt’altro che finita dopo che Harper e Boom hanno picchiato i loro compagni. Brandon Marsh (da solista), Kyle Schwarber (due volte) e Rhys Hoskins (da solista) hanno portato McCullers in profondità nel gioco portando Philadelphia in vantaggio per 7-0. McCullers è il primo giocatore di bocce nella storia a consentire cinque round casalinghi in una partita del campionato del mondo. Ecco l’assalto di Homer che ha reso il gioco così sfuggente:

McCullers non ha mai permesso a più di tre altri giocatori in una partita nella sua carriera prima della terza partita. I battitori di sinistra di Filadelfia hanno avuto 34 colpi dal lato destro di Houston, hanno colpito tre ostacoli, oscillato e mancato solo Una volta. I Phillies sono la seconda squadra in assoluto ad avere cinque giocatori diversi che si cimentano in una partita delle World Series, unendosi agli Astros 2017 (Game 5).

Per essere onesti con i McCullers, potrebbe non essere stato in gioco nel quinto inning, di certo non dopo che Marsh ne ha schiaffeggiato un singolo. Ha superato la formazione due volte, è sembrato traballante per gran parte della notte e gli Astros erano ancora molto in gioco, in svantaggio per 4-0. McCullers è rimasto fermo, Schwarber e Hoskins hanno colpito bombe di fila e all’improvviso il gioco era fuori portata.

4. Suarez è stato eccellente

Non va dimenticata la prestazione del Ranger Suárez durante il tiro al volo in casa. Il 27enne Mancino ha sparato cinque interruzioni contro i potenti Astros e ha permesso solo a quattro dei 19 battitori che ha incontrato di colpire la palla fuori dal campo (solo tre al volo). Sono consentiti sette colpi a terra, quattro colpi, quattro colpi singoli e camminata.

Houston ha due occasioni principali contro Suarez. Hanno messo i velocisti agli angoli con due eliminati nel secondo tempo, ma Suarez ha congelato Chas McCormick per il terzo colpo. Hanno quindi messo i corridori al primo e al secondo posto con due vittorie al quinto, ma Jose Altov ha vacillato ed è apparso in quattro aree. Tranquillo, calmo e raccolto, Suárez è stato pagato molto quando necessario.

Una volta che Schwarber e Hoskins hanno aperto la partita nel quinto inning, l’allenatore dei Phillies Rob Thompson è stato in grado di passare agli short di seconda divisione per la vittoria. Conor Brogdon ha ottenuto il sesto inning, Kyle Gibson il settimo, Nick Nelson l’ottavo e Andrew Pilati il ​​nono. Jose Alvarado e Ceranthon Dominguez (e Zach Evelyn e David Robertson) sono stati fermati stasera e si riposeranno bene nelle gare 4 e 5. Una vittoria all’inizio.

5. I Philis dominavano la casa

I Fightin’ Phils ora sono perfetti con un punteggio di 6-0 al Citizens Bank Park lo scorso ottobre e hanno battuto gli avversari 17-6 – 17-6! Nelle sei partite. Nessuna squadra si è scontrata più di 15 case in un periodo di sei partite casalinghe in un singolo periodo post-stagione prima dei Phillies del 2022. E quello? Velez ha superato l’avversario 42-15 nelle sei partite casalinghe dopo la fine della stagione. Il numero 42 è il titolo, ma sono consentite 15 ripetizioni con 2,50 ripetizioni a partita. È perfetto.

6. Avanti

Gara 4. Storicamente, quando i migliori sette su sette sono in parità, il vincitore di Gara 3 ha continuato a vincere la serie il 69 percento delle volte. Questa è una buona notizia per Phyllis. Gara 4 mercoledì sera al Citizens Bank Park. A partire da Gara 1 Aaron Nola (11-13, 3.25 ERA) e il destro Cristian Javier (11-9, 2.94 ERA) sono i lanciatori di partenza programmati.