Spotify è in guerra con Apple dopo che l’App Store ha rifiutato la sua nuova grande funzionalità

Spotify sta cercando di dare ad Apple buoni lividi sulla stampa.

Il dispositivo di streaming musicale si sta lamentando con il pubblico della Silicon Valley, criticando pubblicamente l’azienda per una controversia sulla commissione del 30% dell’App Store addebitata da Apple per le transazioni dei servizi digitali in-app.

“Ne stiamo parlando perché riflette le pratiche anticoncorrenziali di Apple su tutta la linea”, ha detto alla CNN in un’intervista martedì Harry Clark, assistente legale generale e avvocato responsabile della concorrenza di Spotify.

Ecco il retroscena: Spotify



(macchiare) Si rifiuta semplicemente di cedere l’enorme 30% dei suoi affari ad Apple. Ciò significa che l’azienda non può vendere audiolibri, in cui un’azienda sta cercando di entrare, all’interno della sua app iOS. spotify



(macchiare)Invece, ha escogitato tre soluzioni, che ritiene coerenti con le politiche di Apple. Ma alla fine sono stati tutti respinti dopo aver subito le revisioni dell’App Store, costringendo l’azienda a rinunciare essenzialmente a offrire ai propri clienti un modo per acquistare audiolibri nella sua app iOS.

L’effetto è evidente per i potenziali acquirenti di libri. Gli utenti iOS che esplorano la libreria di audiolibri di Spotify e fanno clic su una raccolta specifica vengono accolti con un messaggio: “Vuoi ascoltare? Non puoi acquistare audiolibri nell’app. Sappiamo che non è perfetto”. (Apple, ovviamente, vende audiolibri tramite Apple Books preinstallati.)

Sebbene Spotify non abbia un reale ricorso per costringere Apple ad accettare la sua app che offre una soluzione alternativa per gli audiolibri, sta usando schermaglie per attaccare Apple nei media e concentrare l’attenzione sull’imposta sulle società in-app del 30%, che è stata a lungo criticata dalla società di streaming . e altri. Negli ultimi giorni, Spotify ha emesso un potente comunicato stampa e ha condiviso una lunga storia al riguardo con il New York Times.

“Pensiamo sia fondamentale che utenti, responsabili politici e autorità garanti della concorrenza capiscano davvero cosa sta succedendo”, ha spiegato Clark quando gli è stato chiesto perché Spotify sta facendo così tanto scalpore sulla questione. “Perché abbiamo scoperto che una volta capito cosa sta succedendo, c’è quasi un consenso sul fatto che questo sia ingiusto”.

Clark ha affermato che è importante che l’azienda sollevi la questione alla stampa perché gli utenti di Spotify potrebbero non capire perché l’esperienza dell’audiolibro nell’app iOS sia così complicata. “Una delle sfide con le regole di Apple è che ci impongono efficacemente un ordine di bavaglio per parlarne nell’app”, ha affermato Clark, aggiungendo che molti utenti “non avevano familiarità” con la comunicazione che l’azienda aveva con Apple.

Apple, da parte sua, non affronta direttamente la campagna di pubbliche relazioni di Spotify contro di essa. La società ha riferito alla CNN una dichiarazione pubblica sulla controversia, affermando che “non ha avuto problemi con le app di lettori che aggiungevano contenuti di audiolibri”, ma la soluzione di acquisto in-app di Spotify ha infranto le sue regole.

La guerra generale di Spotify contro Apple fa parte di una tendenza più ampia di recente, con altre importanti società tecnologiche che prendono di mira il produttore di iPhone. Mark Zuckerberg ha recentemente fatto uno screenshot delle funzionalità di sicurezza di iMessage di Apple, sostenendo che il suo WhatsApp è più sicuro. Google stava attaccando Apple per essersi rifiutata di giocare a calcio sul sistema Android tramite messaggi di testo.

E questo tipo di campagne di pressione non svaniranno presto. Spotify ha affermato che intende continuare a fare pressioni pubblicamente su Apple sulla questione. “Continueremo ad amplificare questo problema, per aiutare le persone a comprendere l’impatto negativo delle politiche di Apple”, ha affermato Clark.