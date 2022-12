Putin è sbarcato in Bielorussia per colloqui tra i timori di un nuovo attacco all’Ucraina

Kiev vede Putin spingere Lukashenko ad aprire un nuovo fronte di guerra

Lukashenko nega, ma è profondamente dipendente da Mosca

Putin assume un ruolo più pubblico nell’evitare la guerra in Ucraina

19 dicembre (Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato lunedì la Bielorussia con i suoi ministri della Difesa e degli Esteri, alimentando i timori a Kiev di voler fare pressioni sul suo ex alleato sovietico affinché si unisca a una nuova offensiva di terra che aprirebbe un nuovo fronte contro l’Ucraina. .

Putin ha assunto un ruolo più pubblico nella guerra, con le truppe ritirate dal nord, nord-est e sud dell’Ucraina dopo l’invasione di febbraio. Venerdì si è recato al suo quartier generale operativo per chiamare i comandanti militari.

Il suo viaggio per colloqui con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stato il primo a Minsk dal 2019, prima della pandemia di Covid e delle ondate di proteste a favore della democrazia nel 2020, quando Lukashenko è stato schiacciato dal forte sostegno del Cremlino.

Le forze russe hanno usato la Bielorussia come trampolino di lancio per un attacco alla capitale ucraina Kiev a febbraio, e da mesi vi sono attività militari russe e bielorusse.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto alle agenzie di stampa russe che la Bielorussia è “l’alleato numero uno” della Russia, ma che la pressione di Mosca su Minsk per quella che definisce la sua “operazione militare speciale” è “una finzione stupida e priva di fondamento”.

Serhiy Nayev, comandante delle forze congiunte ucraine, ha affermato di sperare di negoziare “un’ulteriore aggressione contro l’Ucraina e un più ampio coinvolgimento delle forze armate bielorusse nelle operazioni contro l’Ucraina, specialmente, a nostro avviso, sul terreno”.

Il massimo generale ucraino, Valery Zaluzhniy, ha dichiarato la scorsa settimana all’Economist che la Russia sta preparando 200.000 nuove truppe per una grande offensiva che potrebbe arrivare da est, sud o dalla Bielorussia già a gennaio.

Mosca e Minsk hanno istituito un’unità militare congiunta in Bielorussia e condotto numerose esercitazioni. La scorsa settimana sono stati inviati in Bielorussia tre aerei da combattimento russi e un aereo di allarme e controllo aereo.

Ma Lukashenko, un paria in Occidente che fa molto affidamento sul sostegno di Mosca, ha ripetutamente affermato che la Bielorussia non entrerà in guerra in Ucraina. I diplomatici stranieri affermano che il dispiegamento di truppe bielorusse sarebbe altamente impopolare in patria.

Ostacoli

Le sanzioni occidentali hanno già reso difficile per la Bielorussia spedire la sua principale esportazione, i fertilizzanti al potassio, attraverso i porti baltici.

Gli analisti militari occidentali affermano che il piccolo esercito di Lukashenko non ha la forza e l’esperienza di combattimento per fare una grande differenza, ma forzando le truppe in Ucraina a nord, potrebbe essere vulnerabile agli attacchi russi altrove.

Pentagono Dic. Il 13, ha affermato di non vedere “nessuna attività transfrontaliera imminente da parte della Bielorussia in questo momento”.

La visita di Putin di venerdì è stata annunciata dopo una visita a sorpresa del ministro della Difesa Sergei Shoigu in Bielorussia il 3 dicembre, dove ha firmato un accordo con la sua controparte bielorussa, i cui dettagli non sono stati resi noti.

In aggiunta all’atmosfera inquietante, il mese scorso il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makey, uno dei pochi funzionari del governo di Lukashenko con legami con l’Occidente, è morto improvvisamente. Nessuna causa ufficiale della morte è stata annunciata.

Il suo successore, Sergei Alynyk, ha incontrato lunedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Lukashenko ha detto che lui e Putin stavano discutendo di uno sforzo a lungo termine per integrare le rispettive ex repubbliche sovietiche in uno stato di unione sovranazionale. I colloqui sono visti dall’opposizione bielorussa come un veicolo per un strisciante riavvicinamento russo.

Belda, l’agenzia di stampa statale bielorussa, ha dichiarato che risponderà alle domande dei giornalisti dopo i colloqui.

In una riunione del governo dopo l’annuncio dei colloqui con Putin, Lukashenko ha affermato che l’improvvisa rinuncia alla sovranità sarebbe un tradimento del popolo bielorusso.

“Soprattutto dopo questi negoziati su larga scala, tutti diranno: ‘Ecco, non ci sono più funzionari in Bielorussia, i russi stanno già camminando e governando il paese'”, ha detto Lukashenko.

“Voglio sottolinearlo ancora una volta: nessuno gestisce la Bielorussia tranne noi”.

Ha detto che avrebbe discusso con Putin di cooperazione economica, approvvigionamento energetico, difesa e sicurezza.

Le agenzie russe hanno citato Peskov dicendo che “nessuno fa pressioni su nessuno per integrarsi”.

Scritto da Tom Balmforth e Kevin Liffey; Montaggio di Tomasz Janowski e Mark Heinrich

