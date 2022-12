Le azioni si aprono leggermente poiché gli investitori considerano i rischi di recessione

I trader lavorano al trading floor della Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA, 14 dicembre 2022.

Le azioni hanno aperto leggermente lunedì dopo che le principali medie hanno registrato una seconda settimana consecutiva di perdite per la prima volta da settembre, poiché gli investitori hanno soppesato i timori di recessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 6 punti, o dello 0,02%. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente dello 0,14% e dello 0,49%.

Le mosse sono arrivate dopo un’altra settimana al ribasso per le azioni La Fed ha alzato il tasso di interesse a breve termine di 50 punti base Tassi più alti sono indicati più a lungo. I timori di recessione sono aumentati quando la banca centrale ha alzato le sue previsioni per aumenti futuri al di sopra delle aspettative precedenti, affermando che ora prevede di aumentare i tassi di interesse al 5,1%.

“Mentre ci avviciniamo alla fine di dicembre, gli investitori stanno ancora aspettando il rally di Babbo Natale, con le azioni che scendono per settimane consecutive per la prima volta da settembre”, ha dichiarato Chris Larkin, amministratore delegato del trading di E*Trade. Da Morgan Stanley. “I dati che mostrano il rallentamento dell’inflazione potrebbero aver dato al mercato una spinta a breve termine, ma la fermezza della Fed con la spinta di Powell al punto che i tassi di interesse possono rimanere alti per un periodo prolungato è probabilmente una causa per alcuni investitori”.

Le azioni sono fissate per un triste mese di dicembre. Venerdì, il Dow Jones è sceso di 281,76 punti, pari allo 0,85%. L’indice a 30 azioni è sceso dell’1,66% durante la settimana, portando le sue perdite mensili al 4,83%. L’S&P 500 è sceso dell’1,11% e del 2,08% durante la settimana, estendendo i suoi ribassi mensili al 5,58%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,97% venerdì e del 2,72% durante la settimana. È in calo del 6,65% questo mese.

Il sondaggio della National Association of Home Builders, che misura il sentiment mensile, uscirà lunedì.

Gli investitori aspetteranno anche alcuni rapporti sugli utili in arrivo nel corso della settimana. FedEx e Nike pubblicheranno entrambi i risultati degli utili il martedì dopo la chiusura del mercato. Con l’aumentare dei timori di recessione, i risultati sugli utili diventeranno più mirati.

“I ranghi e l’inflazione potrebbero aver raggiunto il picco, ma lo vediamo come un segnale di avvertimento per la redditività, un fatto che riteniamo rimanga sottovalutato ma non possa più essere ignorato”, ha scritto lunedì in una nota Michael Wilson, analista azionario di Morgan Stanley.