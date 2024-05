Qatar Airways: 12 feriti durante la turbolenza sul volo Doha-Dublino

Un volo della Qatar Airways da Doha, in Qatar, a Dublino, in Irlanda, si è schiantato in Turchia, ferendo 12 persone.





CNN

—



Domenica un volo della Qatar Airways da Doha a Dublino è stato colpito da una turbolenza, ferendo 12 persone.

L’aereo, atterrato a Dublino poco prima delle 13:00 ora locale, è stato accolto dai servizi di emergenza tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco e di soccorso.

Secondo una dichiarazione dell’aeroporto di Dublino, nell’incidente sono rimasti feriti sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio, otto dei quali sono stati portati in ospedale dopo accertamenti. Il volo QR017 della Qatar Airways ha incontrato una turbolenza mentre sorvolava la Turchia, si legge nella nota.

L’aeroporto di Dublino ha dichiarato di aver assistito passeggeri e personale e che le operazioni non sono state influenzate. Il volo di ritorno per Doha, il volo QR018, dovrebbe partire come previsto, anche se la partenza subirà un ritardo, ha comunicato l’aeroporto.

In una dichiarazione alla CNN, Qatar Airways ha affermato che il volo è atterrato sano e salvo a Dublino, ma “un piccolo numero di passeggeri e l’equipaggio hanno riportato ferite lievi a bordo e stanno attualmente ricevendo cure mediche”.

“Questa questione è ora oggetto di un’indagine interna”, continua la nota. “La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio sono la nostra priorità.”

Pochi giorni dopo che 104 passeggeri rimasero feriti, uno morì di infarto Volo Singapore Airlines Fu allora che si verificò una grave turbolenza.

Martedì il volo SQ321 da Londra a Singapore volava a un’altitudine di 37.000 piedi. Durante il volo è caduto forte prima di salire Diverse centinaia di piedi secondo i dati di tracciamento del volo. Si abbassò ancora e ancora e salì per circa un minuto.

Ogni anno negli Stati Uniti circa 65.000 aerei incontrano turbolenze moderate e circa 5.500 aerei operano in condizioni di grave turbolenza. Questi numeri, però, potrebbero essere destinati a crescere.

Paul Williams, professore di scienze dell’atmosfera presso l’Università di Reading nel Regno Unito, ha dichiarato alla CNN nel 2022 che ritiene che il cambiamento climatico stia alterando la turbolenza.

“Abbiamo eseguito alcune simulazioni al computer e scoperto che la turbolenza estrema potrebbe raddoppiare o addirittura triplicare nei prossimi decenni”, ha detto Williams.

I risultati, poi confermati dalle osservazioni, evidenziano un tipo di turbolenza chiamata “turbolenza dell’aria chiara” che non è associata ad alcun indizio visivo come temporali o nuvole. A differenza della normale turbolenza, colpisce all’improvviso ed è difficile da evitare.

Singapore Airlines ha affermato che il volo ha subito un’improvvisa turbolenza. Un portavoce ha detto domenica che le indagini erano in corso. Una precedente analisi della CNN dei dati satellitari aveva mostrato che l’aereo era entrato in un’area temporalesca che avrebbe creato turbolenze.

Non è ancora noto che tipo di turbolenza abbia incontrato il volo Qatar Airways.

Correzione: questo articolo è stato aggiornato per riflettere che la causa della turbolenza che ha colpito il volo Singapore Airlines non è stata ancora determinata e le indagini sono in corso. Una versione precedente riportava erroneamente anche il numero di voli Qatar Airways che hanno subito turbolenze. Era il volo QR017.