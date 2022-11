Rapporto: Diablo 4 potrebbe essere lanciato nell’aprile 2023, con i preordini che inizieranno a dicembre

Cosa hai bisogno di sapere

Diablo 4 è il prossimo capitolo della leggendaria serie di giochi di ruolo di Blizzard.

Una voce durante l’estate ha suggerito che Diablo 4 potrebbe essere rivelato ai Game Awards di dicembre e ora abbiamo un supporto temporaneo.

menzionato in Podcast di XboxEra E con il supporto delle nostre stesse fonti, sembra che Diablo 4 potrebbe prendere di mira una finestra di lancio nell’aprile 2023.

Il gioco dovrebbe essere preordinato in streaming durante i The Game Awards 2022 se le voci sono vere, insieme a diverse versioni digitali e un’edizione da collezione premium con alcune cose piuttosto interessanti.

Diablo 4 (noto anche come Diablo IV) è ufficialmente fissato per il 2023, ma probabilmente ora lo abbiamo ridotto a un mese specifico.

Diablo 4 è l’ultimo capitolo della leggendaria serie di giochi di ruolo di Blizzard. Il gioco si svolge nel mondo gotico di Sanctuary, dove i giocatori sono presi nel mezzo di un fuoco incrociato tra le forze del paradiso e dell’inferno, la cui guerra eterna minaccia il mondo dei vivi. Diablo 4 promette un ritorno alle radici oscure del franchise, considerando il feedback dell’aspetto “cartone animato” spesso criticato di Diablo 3. Diablo 4 sembra sanguinoso (e anche bello) e potrebbe essere lanciato un po’ prima di quanto alcuni si aspettassero.

Come discusso in Podcast di XboxEra di oggila squadra è lì aprire Possibilità Diablo 4 Verrà lanciato nell’aprile 2023. Possiamo anche supportare provvisoriamente una finestra di lancio nell’aprile 2023 dalle nostre fonti confermate, insieme ad altri dettagli.

Le voci emerse durante l’estate hanno rivelato che Diablo 4 sarebbe stato annunciato ai The Game Awards, poiché era originariamente trapelato tramite /r/ classico wow subreddit. Abbiamo visto ulteriori prove che sembrano confermare questa voce, insieme a diverse finestre di test.

Secondo XboxEra e le nostre fonti, Blizzard sta pianificando un’importante campagna di marketing per Diablo 4, a partire dai The Game Awards 2022 poiché la finestra di lancio del gioco dovrebbe essere rivelata ad aprile. Inoltre, durante lo spettacolo dovrebbero essere aperti anche i preordini, comprese varie edizioni digitali e un’edizione da collezione fisica premium con molte chicche per i fan più accaniti. Se le nostre informazioni sono corrette, uno dei vantaggi del preordine sarà l’accesso alla beta aperta di Diablo 4 a febbraio 2023.

Anche se è probabile che ci sia un po’ di scetticismo su questo, possiamo confermare che Blizzard sta pianificando un servizio live basato sulla stagione per Diablo 4, alimentato da microtransazioni (MTX) come discusso in precedenza dalla società sul suo sito Web ufficiale. Articoli. Secondo le nostre informazioni, la prima stagione è prevista provvisoriamente per il terzo trimestre, nonostante il lancio del gioco ad aprile.

Microsoft sta attualmente lavorando per acquisire Activision Blizzard $ 69 miliardi. Microsoft ha precedentemente commentato che mira a chiudere l’accordo entro l’estate del 2023, il che significa che c’è una possibilità non banale che Diablo 4 possa arrivare. Xbox Game Pass Quando la prima stagione di Diablo 4 inizia alla fine dell’estate. Diablo 4 potrebbe essere un proiettile d’argento Giochi Xbox Cloud E il Sala giochi per PC Crescita – Osservando una prospettiva isometrica di una fotocamera fissa compatibile con i telefoni e l’eredità di Diablo su PC.

Diablo 4 vedrà ancora una volta il ritorno del negromante. (Credito immagine: Blizzard Entertainment)

La bufera di neve ha avuto una tendenza al rialzo di recente, dopo alcuni anni turbolenti. Monitorare 2 su e su, e World of Warcraft: Dragonflight L’uscita è prevista nelle prossime due settimane. Diablo immortale Stava anche realizzando profitti folli, nonostante le critiche alla sua monetizzazione. io eccitato Durante l’estate, ha anche annunciato Hearthstone Prossima espansioneche include la nuova classe Death Knight.

Come sempre, i piani possono e cambiano, quindi dovresti Sempre Prendi questo sentito dire con un pizzico di sale. Ma ne siamo abbastanza sicuri. Dovresti assolutamente guardare quest’anno Premi Giochi 2022 Visualizza per vedere se tutto questo è vero l’8 dicembre.