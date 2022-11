Rhys Davis definisce il trattamento riservato da Auburn a Brian Harsin “vergognoso” e “spregevole”

Brian Harsin non ha mai avuto una possibilità ad Auburn.

Secondo Rhys Davis, i Tigers non lo volevano.

L’ospite del “College GameDay”, che si è unito al podcast College GameDay, ha criticato il modo in cui Auburn ha gestito Harsin, che è stato licenziato lunedì come capo allenatore. In particolare, Davis ha notato l’indagine fuori stagione della scuola sul programma che l’allora presidente Jay Gogg aveva iniziato dopo un importante cambiamento nell’elenco e nello staff tecnico.

“Quello che è successo a Brian Harsin durante la bassa stagione è stata una disgrazia. Voglio dire, spregevole”, ha detto Davis. “Non lo vuoi? Paga all’uomo i suoi soldi. Finisci per farlo comunque. Dì solo, sai una cosa? Non volevamo questo e l’abbiamo mandato via. Invece, hanno fatto qualcosa di scandaloso e ingiusto. Se in qualche modo non è così, ma se in qualche modo dimostra che hanno ragioni per questo e non possono dimostrarlo, mi scuserò, ma non lo farò ora. Ho pensato che quello che gli hanno fatto fosse vergognoso”.

Un ex giocatore ha detto che Harsin ha trattato la squadra “come cani”, anche se altri si sono alzati in difesa di Harsin. L’indagine si è conclusa con Gogue che ha affermato che la “speculazione selvaggia” e la disinformazione erano una “follia” che circondava Harsin.

“Era in piedi attraverso di esso”, ha detto Davis. “Ha fatto del suo meglio. Hanno anche perso una serie di vantaggi a due cifre, quindi non è irreprensibile qui, ma non credo che sia cresciuto sul campo per essere un attacco antincendio. Semplicemente non lo vogliono. ” “

Auburn ha sparato a Harsin lunedì dopo meno di due stagioni. Harsin è andato 9-12 in totale e 3-5 quest’anno. Auburn ha perso quattro partite consecutive mentre combatteva contro i suoi cinque avversari più duri, inclusa una sconfitta per 41-27 contro l’Arkansas sabato che si è rivelata l’ultima goccia.

Auburn dovrà ad Harsin il 70 percento del suo contratto rimanente – più di 15 milioni di dollari – e la metà dovrà essere pagata entro 30 giorni.

Harsin è stato allontanato da Boise State nel dicembre 2020 e Auburn gli ha dato un contratto di sei anni del valore di $ 31,5 milioni. Non è mai stato vicino a replicare il suo successo passato o a rendere i Tigers competitivi nella Securities and Exchange Commission, e non è riuscito a tenere il passo con i rivali Georgia e Alabama sul campo o nel percorso di arruolamento.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.