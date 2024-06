Riot sta portando VALORANT su console e presto inizieranno i beta testing

Solo giorni dopo ValoranteIn occasione del quarto anniversario di Riot Games, Riot Games ha confermato che il suo popolare gioco FPS arriverà su console. La notizia è stata condivisa durante l’evento live del Summer Game Fest 2024 il 7 giugno, dove Riot ha confermato che il beta testing per la versione console inizierà tra meno di una settimana.

Il popolarissimo sparatutto tattico di Riot farà il suo debutto su Xbox Series all’inizio, Valorante Il beta testing della console sarà limitato ai giocatori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Europa e Giappone. I giocatori possono partecipare Valorante‘S Sito ufficiale di beta testing.

Un nuovo gioco in arrivo per i giocatori Xbox e PS5. Immagine tramite Riot Games

In un comunicato stampa che annuncia l’annuncio, ha detto Arnar Gilfason, direttore di produzione valoroso, Andy Ho, il nuovo produttore esecutivo del gioco, ha sottolineato l’impegno di Riot nel fornire “la stessa esperienza competitiva senza compromessi” offerta a chi gioca su PC.

Hanno inoltre confermato che il cross-play non sarà disponibile tra PC e console per mantenerlo Valorante“Integrità competitiva”. Inoltre, al fine di mantenere i principi competitivi fondamentali del gioco, Riot ha creato una nuova funzionalità, chiamata Focus, per compensare l’affaticamento impreciso del controller.

In futuro, i giocatori avranno un inventario connesso e condiviso e una progressione di gioco ad essi collegata Valorante L’account è multipiattaforma, consentendo la progressione multipiattaforma. Inoltre, le scale delle patch live, i nuovi agenti, le mappe e altre funzionalità del servizio live verranno rilasciate simultaneamente su console e PC.

Quando Valorante Dopo il suo lancio iniziale, Riot ha chiarito che il suo obiettivo principale era il PC. Ma nel giugno 2023, lo sviluppatore ha iniziato ad assumere attivamente personale per aiutare ad espandere il gioco su console, suggerendo una base di giocatori di Valorante Stava per espandersi.

Prossima versione per console di Valorante Rappresenta un momento cruciale per il gioco e la sua community. Con l’inizio della fase di beta testing la prossima settimana, veterano Valorante I giocatori e i nuovi arrivati ​​non vedono l’ora di vedere come questa espansione plasmerà il panorama del loro gioco preferito.

Dot Esports è supportato dai nostri fan. Quando acquisti tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una piccola commissione di affiliazione. Scopri di più sulla nostra politica di affiliazione