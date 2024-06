Risposte del cruciverba del New York Times del 1° luglio 2024

5 D. Molte città americane potrebbero avere un nome per le strade [Park place?]Ma si può individuare l’errore delle prove nell’uso della parola “luogo” in lettere minuscole. La risposta è il GARAGE, ovvero il luogo dove si parcheggia la propria auto.

13 D. Questo [Mark of literary distinction] Si maschera discretamente da nome comune. Indica invece il prolifico autore di Le avventure di Tom Sawyer, Mark Twain. Che peccato per noi che sia morto più di 100 anni fa e non sia mai stato TWAIN Incontriamoci.

55 D. Riesco a malapena a tenere il passo con lo slang della Generazione Alpha e temo il giorno in cui inizierà a confondermi durante le parole crociate. Per ora posso semplicemente continuare a farmi prendere in giro dagli adolescenti per aver usato la parola FTW, che sta per [“Victory is mine!,” in text shorthand] – È l’abbreviazione di “per vincere”. Vecchia abbreviazione di SMS FTW!

Ho ereditato l’amore per i cruciverba da mia madre, Ruthie, e sono stato un fan dei cruciverba per tutta la vita. Sono andato in pensione e ogni mattina risolvo una serie di enigmi per assicurarmi di essere ancora intelligente. Nel gennaio 2023 mi sono ritrovato a chiedermi: “Chi realizza questi puzzle?” Questa domanda mi ha portato in un viaggio nel mondo della costruzione di cruciverba e quello che ho scoperto è stata una straordinaria comunità di creatori di puzzle e risorse online.

I primi enigmi che ho scritto erano molto poveri, pieni di brutti giochi di parole e parole prive di “senso superficiale” (cioè significato ovvio alla prima lettura). Non sapevo nulla delle complessità della costruzione dei cruciverba: temi, coerenza, progettazione della griglia, imbottitura e suggerimenti. Ho dovuto imparare attraverso la ricerca, tentativi ed errori, rifiuti e molte soluzioni, risolvendo quattro o cinque enigmi al giorno dagli archivi del Times Crossword. All’inizio ho ricevuto il tipico rifiuto, ma poi gli editori hanno iniziato a darmi critiche e consigli specifici, che mi hanno portato a pubblicare e a rapporti con alcuni grandi mentori: Patti Farroll e Kitty Hale del Los Angeles Times; E David Steinberg e Jared Goudsmit della Universal Crossword e il meraviglioso Jeff Chen, che ha lavorato con me attraverso diverse bozze per perfezionare il mio riempitivo per questo puzzle. È incredibile aver avuto l’opportunità di lavorare con i migliori del settore; La loro generosità non può essere sopravvalutata. Avere un giallo pubblicato sul New York Times è qualcosa a cui aspiravo fin dall’inizio, quindi il debutto di oggi è un sogno diventato realtà.

La morale della mia storia è che non è mai troppo presto per scoprire una nuova passione e immergersi nell’apprendimento. Auguro buona fortuna a tutti i neofiti in questo campo: continuate a imparare, a provare e godetevi il viaggio!