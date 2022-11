Risultati WWE SmackDown (11/18) – Due partite del round del campionato mondiale, ritorno di Kevin Owens, Shayna Baszler vs. Shotzi

Suona il campanello e i due tacciono. Butch calpesta Zayn, ma Zayn risponde al fuoco con la sua Pop-Up Powerbomb. Lancia Butch fuori dal ring mentre affronta The Bloodline e The Brutes, quindi lo lancia di nuovo sul ring. Butch consegna un Tornado DDT, quindi consegna Inzegury e sale sulla corda superiore. Zayn lo spinge fuori.

Di ritorno dalla pausa, Butch manipola le dita di Zayn sulla corda superiore. Zane spinge via Butch, poi vola via ma Butch lo prende per l’avambraccio. Butch si infiamma, ma J cerca di distrarlo. Zayn ne approfitta piegando Zayn. Lo segue con Blue Thunderbomb, poi va a prendere uno spillo ma Butch scatta.

Fuori, i Bruti e The Bloodline iniziano a litigare e si eliminano a vicenda. Nel frattempo, Butch manipola le dita di Zane. Gli Usos lo prendono con un salto dalla corda centrale, quindi caricano Zayn. Zayn lo sorprende con un esplosivo, poi cerca un calcio Helluva. Zayn e J si sono riversati momentaneamente sul ring, impedendo a Zayn di completare la mossa. Butch ne approfitta e offre l’amara fine per vincere.

Vincitore: Butch

Dopo la partita, le due squadre continuano a litigare. La musica di Roman Reigns parte e si dirige sul ring con Paul Heyman. Superman consegna Punch a Holland, poi trafigge Butch. McIntyre gli chiede di entrare sul ring con lui e Reigns lo incontra lì con una lancia. Sheamus poi entra sul ring, ei due si fissano. Si scambiano gli avambracci, ma Zayn attacca Sheamus da dietro. Sheamus lo fa fuori, ma Reigns gli sferra un Superman Punch. Ha creato Spear, ma il musical di Kevin Owens colpisce e si dirige sul ring, rivelandosi il quinto membro del Team Brawling Brutes e Drew McIntyre. Fissa Reigns sul ring prima che i due uomini si combattano. Quindi fissa Sami Zayn, ma Reigns lo colpisce con un Superman Punch. Si preparava a lanciare, ma Owens è riuscito a contrastarlo in un gioco fantastico.