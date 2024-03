Russell Wilson che si unisce agli Steelers è un brutto segno per Kenny Pickett

PITTSBURGH – In piedi davanti a un piccolo gruppo di giornalisti al secondo piano di un hotel di Indianapolis durante la NFL Combine del 2024, il direttore generale dei Pittsburgh Steelers Omar Khan ha espresso la sua “completa fiducia” nel quarterback Kenny Pickett.

Dieci giorni dopo, poco prima di mezzanotte, Russell Wilson ha pubblicato un video dei fan degli Steelers che agitavano un fantastico set di asciugamani al ritmo della canzone “Renegade” degli Styx e ha taggato gli Steelers sulle sue piattaforme di social media, confermando ciò che fonti della lega hanno detto ad Adam Schefter di ESPN Sunday Night: Il quarterback vincitore del Super Bowl e nove volte Pro Bowler firmerà presto con gli Steelers un contratto di un anno a misura di squadra.

Con una mossa che sfida le tradizionali tattiche di team building degli Steelers e sembra ignorare il principio fondamentale della lealtà, le azioni di Khan domenica sera hanno parlato più forte delle sue parole meno di due settimane fa.

Scelti dall'editore 2 correlati

I pezzi grossi degli Steelers hanno ripetutamente affermato di voler competere per la scelta del primo turno della squadra nel 2022, ma il quarterback vincitore del Super Bowl – anche dopo averlo superato nel suo periodo migliore – è più di un semplice braccio da campo per spingere Pickett. Pickett, ovviamente, è ancora sotto contratto, ma la competizione per mantenere il posto di partenza sta diventando sempre più dura – e potrebbe non essere affatto una competizione.

Ingaggiando il 35enne Wilson, gli Steelers telegrafano la loro valutazione di Pickett, suggerendo che si trovi in ​​una posizione molto più fragile di quanto sia stato pubblicamente espresso. La mossa segnala anche un’altra convinzione interna: gli Steelers sono in modalità “win-now” e credono di essere a un passo dal cancellare una siccità di vittorie nei playoff che risale al 2016.

Dal punto di vista di Wilson, la mossa ha perfettamente senso. A Pittsburgh, Wilson ha un percorso chiaro per iniziare in un'organizzazione con una ricca tradizione vincente e una struttura consolidata sotto la guida del futuro allenatore della Hall of Fame. Schematicamente, le abilità di Wilson e le tendenze del nuovo coordinatore offensivo Arthur Smith hanno il potenziale per essere una partita creata nel paradiso del calcio.

Dustin Bradford/Getty Images

Nella sua ultima stagione a Denver, Wilson aveva un QBR di 80 quando utilizzava l'azione di gioco, rispetto a un QBR di 40 senza di essa. Ha lanciato 11 touchdown su un intercetto durante il gioco e una media di 7,4 yard per tentativo. Senza eseguire il gioco, Wilson ha lanciato 15 touchdown su 7 intercettazioni e una media di 6,7 yard per tentativo.

Durante i suoi tre anni di mandato ad Atlanta, i reati di Smith hanno utilizzato il gioco di corsa al secondo tasso più alto (32%). In Tennessee, Smith ha adottato una filosofia simile, costruendo un attacco equilibrato grazie a uno straordinario gioco a terra sostenuto da Derrick Henry e un gioco di passaggi complementare.

Sebbene sia stato criticato per il suo processo decisionale e le difficoltà nella sua prima stagione a Denver, Wilson ha mostrato un miglioramento significativo nella sua seconda stagione prima di essere rilasciato. Wilson è migliorato passando da 16 touchdown e 11 intercettazioni nel 2022 a 26 touchdown e otto intercettazioni nel 2023. Gli Steelers non hanno avuto un quarterback che ha lanciato 26 touchdown in una stagione da quando Ben Roethlisberger ne ha lanciati 33 nel 2020.

Nonostante tutti i suoi miglioramenti nel 2023, Wilson ha ancora alcuni problemi a trattenere la palla troppo a lungo. Il suo tempo medio di lancio (3,06 secondi) è stato il secondo più lungo del campionato, dietro solo a Justin Fields, e la scorsa stagione gli Steelers hanno faticato nella protezione dei passaggi, classificandosi al 17° posto per percentuale di vittorie di blocchi di passaggi. Ciò significa che aggiungere un altro contrasto offensivo al primo turno da abbinare alla scelta del primo turno del 2023, Broderick Jones, è ancora più importante nel draft di aprile.

Offseason NFL: cosa devi sapere • Tieni traccia di offerte, vendite e offerte Appuntamenti chiave

• Classifica dei primi 100 agenti gratuiti (ESPN+)

• Classifica delle mosse più grandi (ESPN+)

• Ogni allenatore è nominato Marchi di franchising

• Draft NFL | Migliori prospettive di progetto

Da un punto di vista calcistico a breve termine, l'aggiunta di Wilson rappresenta un enorme impulso all'attacco degli Steelers. Ma alla lunga, la sua firma solleva più domande che risposte.

Con un contratto da 1,2 milioni di dollari, Wilson ha un senso finanziario. Nel suo breve mandato come direttore generale, Khan si è rapidamente costruito una reputazione per aver affrontato e trovato buoni affari per soluzioni a breve termine, come l'acquisizione del cornerback Patrick Peterson, del ricevitore Allen Robinson e del linebacker Kwon Alexander. Per lo stipendio minimo di un veterano, Wilson si adatta al conto come firma principale di Khan.

E mentre Wilson ha espresso il desiderio di vincere altri due Super Bowls in una recente intervista podcast, realisticamente ha ancora altri giorni all'orizzonte. Wilson non è una soluzione a lungo termine e la sua aggiunta alla stanza del quarterback degli Steelers ingombra il futuro di una posizione già incerta.

Gli Steelers devono decidere sull'opzione per il quinto anno di Pickett nel maggio 2025. Se Wilson ottiene il lavoro da titolare, valutare Pickett e le sue capacità al di fuori dell'attacco di Matt Canada diventerà più difficile. Se Pickett non dovesse ottenere un tempo di gioco significativo quest'anno, prendere questa opzione – che parte da $ 22 milioni per i quarterback in questa stagione – sarebbe finanziariamente irresponsabile. Questo significa che gli Steelers torneranno sul mercato per un quarterback nel Draft 2025? O forse nel 2026, dopo che Pickett – o anche Wilson – giocherà la sua ultima stagione?

L'opzione sicura una volta era quella più attesa: firmare nuovamente il backup di lunga data e titolare di fine stagione Mason Rudolph per una vera competizione con Pickett, e forse anche una che fa pendere un po' la bilancia a favore di Pickett. Invece, l'acquisto di Wilson chiude le porte al ritorno di Rudolph che, secondo una fonte della lega, dovrebbe testare il libero arbitrio.

Gli Steelers sono stati tipicamente conservatori nel loro approccio alla libera agenzia, preferendo costruire attraverso il draft, rifiutando la tradizione per quello che sperano possa essere un accordo a soluzione rapida. Questo potrebbe essere il primo passo per uscire dal ciclo della mediocrità. Oppure potrebbe consolidare il loro posto in un purgatorio senza direzione, post-Roethlisberger.

ESPN Statistics & Information ha contribuito a questo rapporto.