Svelata la Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ del 2025 con una potenza fino a 612 cavalli

Nella Mercedes-AMG E53 del 2025, un motore elettrico V6 biturbo da 3,0 litri produce 576 cavalli.

La grande batteria da 21,2 kWh mira a un’autonomia di 62 miglia per i veicoli elettrici, ma rientra nei generosi standard europei WLTP.

Il pacchetto Dynamic Plus opzionale aggiunge ancora più prestazioni e freni migliorati a questo nuovo membro della famiglia Classe E.

Ci siamo abituati all’idea che le auto diventino più potenti nel corso delle generazioni successive, ma il passaggio all’elettrificazione ha aumentato notevolmente questa tendenza. L'ultima berlina Mercedes-AMG E53 negli Stati Uniti vanta una rispettabile potenza di 429 cavalli dal suo motore turbo a sei cilindri. La nuova versione 2025 utilizzerà un propulsore ibrido plug-in per fornire una potenza migliorata di 576 CV – o 612 CV quando si utilizza la modalità Race Start opzionale. Questi numeri significano che la nuova E53 produce più potenza rispetto alla Mercedes-AMG E63 S della generazione precedente. Questo è il tipo di inflazione che tutti possiamo sopportare.

La nuova E53 Hybrid utilizza lo stesso motore della GLE53 Hybrid di cui vi abbiamo parlato lo scorso ottobre, ma guadagna un motore elettrico più potente. Il motore biturbo da 3,0 litri dell'E53 eroga 443 cavalli e funziona in combinazione con un motore elettrico inserito tra esso e la trasmissione a nove velocità all'interno del cambio. È in grado di erogare da solo fino a 161 CV e 352 lb-ft, con un aumento di potenza a breve termine in modalità Race Start che viene fornito come parte del pacchetto AMG Dynamic Plus opzionale. La coppia massima combinata è di 553 lb-ft. AMG dichiara un tempo di 3,8 secondi a 100 km/h per la berlina ibrida E53 in Race Start, e due decimi più lento senza di essa. Siamo stati in grado di raggiungere i 60 km/h in quattro secondi nella precedente E53 Coupé e possiamo tranquillamente aspettarci che la nuova vettura migliorerà rispetto ai suoi valori ufficiali.

L'energia elettrica proviene da una batteria da 21,2 kWh da 400 volt situata sotto il pavimento posteriore, sufficientemente grande da fornire un'autonomia elettrica significativa. In Europa, AMG afferma di puntare a una classificazione WLTP di 62 miglia (o 100 km), che aprirà vantaggi fiscali per i veicoli elettrici per i proprietari di vari paesi. I numeri EPA saranno sicuramente inferiori a quelli, ma l’E53 Hybrid dovrebbe comunque essere in grado di offrire più di 40 miglia di autonomia EV e può guidare fino a 87 mph con energia elettrica. La velocità massima è limitata in Europa a 155 mph per l'auto standard e 174 mph con il pacchetto Dynamic Plus.

L'E53 Hybrid sarà anche più facile da ricaricare rispetto alla maggior parte dei plug-in, con un'opzione di ricarica rapida da 60 kW che consentirà di portare lo stato di carica della batteria dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. minuti. Anche senza un caricabatterie DC specificato, il caricabatterie AC integrato funziona fino a 11 kW. Il sistema ibrido introduce due nuove modalità di guida, ovvero la modalità elettrica, che fa funzionare l’auto come un veicolo elettrico fino all’esaurimento della batteria, e la modalità batteria, che manterrà il livello di carica per un utilizzo successivo. Durante la guida elettrica, l'E53 Hybrid è dotato di un pedale dell'acceleratore tattile che si indurisce per indicare il punto in cui viene raggiunta la massima prestazione; Spingendosi oltre si avvierà il motore e si passerà al funzionamento ibrido.

Anche se la E53 Hybrid appare più aggressiva della Classe E standard, c'è ancora molto margine visivo per la E63 che ci aspettiamo che segua con sicurezza. L'E53 ottiene una nuova griglia del radiatore caratterizzata dalle familiari linee verticali AMG con bordi illuminati, un paraurti anteriore più profondo e parafanghi anteriori allargati (0,4 pollici più larghi su ciascun lato). Sfortunatamente, i parafanghi hanno anche quelle che sembrano prese d'aria poste sul bordo d'uscita, ma ad un esame più attento si rivelano vuote. Anche la griglia di falsa ventilazione più piccola sul paraurti posteriore è sagomata e non reale. Nella parte posteriore ci sono quattro tubi di scarico, un nuovo spoiler sul cofano del bagagliaio e un badge E53 rosso che indica che il motore è ibrido.

I cambiamenti interni sono sottili. A parte il sottile marchio AMG sulla base del volante e la nuova grafica del cruscotto, l'E53 sembra poco cambiato rispetto a qualsiasi altra Classe E equipaggiata al top. Gli acquirenti europei potranno scegliere tra il Super Display, che aggiunge un display lato passeggero al sistema UX, o la configurazione standard con un pannello in legno grigio a poro aperto caratterizzato dall'innovazione della retroilluminazione. Tuttavia, le specifiche americane non sono ancora state finalizzate, ed è possibile che il display premium sarà standard qui.

AMG utilizza ancora un selettore del cambio sul piantone dello sterzo anziché ricorrere a un cambio separato nella console centrale come facevano i modelli AMG fino a poco tempo fa. I paddle del cambio dietro al volante hanno ora una doppia funzione. Nelle modalità dinamiche più aggressive, offrirà effettivamente al guidatore la possibilità di cambiare marcia per selezionare i rapporti, ma se azionato elettricamente, varierà i livelli di frenata rigenerativa. AMG afferma che il più aggressivo di questi funzionerà come modalità a pedale singolo.

I miglioramenti hardware per l'E53 includono ammortizzatori attivi a doppia valvola in grado di regolare separatamente estensione e compressione. Anche lo sterzo della ruota posteriore sarà di serie e la struttura della carrozzeria verrà ulteriormente rinforzata per migliorare la rigidità. Queste modifiche includono un rinforzo trasversale tra le torri dei montanti anteriori e rinforzi aggiuntivi per i supporti dell'asse posteriore. Le pinze dei freni a quattro pistoncini che afferrano i dischi anteriori ventilati da 14,5 pollici di diametro saranno standard, con Dynamic Plus opzionale che le aggiorna a pinze a sei pistoncini e rotori più grandi da 15,3 pollici.

Le consegne negli Stati Uniti non inizieranno prima del terzo trimestre del 2024 e non abbiamo ancora i prezzi. AMG afferma che la nuova E53 Hybrid in Europa è un po' più costosa della vecchia versione, quindi speriamo che sia vero quando arriverà anche da noi. Per riferimento, la precedente berlina E53 aveva un prezzo di 82.450 dollari nel 2022.

