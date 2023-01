La prima vittoria in trasferta dei Cowboys dal 1992 ha fatto sognare in grande Jerry Jones

Immagini Getty

Prima di lunedì sera, i Cowboys non vincevano una partita di playoff in trasferta dal 1992. Hanno battuto i 49ers 30-20 nell’NFC Championship Game quella stagione prima di consegnare a Jerry Jones il primo dei tre trofei Lombardi.

Nel frattempo i Cowboys hanno avuto alcuni sconvolgimenti in trasferta, perdendo a Seattle nel 2006 quando Tony Romo è caduto durante un tentativo di canestro e perdendo a Green Bay nel 2014 in una partita “Dez catch it”. Sono stati 0-8 nella postseason in trasferta dalla vittoria a San Francisco nel 1992.

Trent’anni sono stati tanti, poiché all’epoca c’erano solo 12 giocatori nel roster di 53 uomini della squadra.

“Si tratta di Cowboys and Pirates 2022”, ha detto l’allenatore dei Cowboys Mike McCarthy. “È così semplice e pulito. So che potrebbe non essere eccitante… ma siamo entusiasti di poter andare a San Francisco”.

I Cowboys non partecipano all’NFC Championship Game dal 1995, che è anche l’ultima volta che hanno vinto il Super Bowl. Dovranno battere 49 giocatori per arrivare alla partita di campionato in questa stagione. Quindi, se gli Eagles battono i Giants, i Cowboys dovranno mettersi in viaggio per battere Philadelphia per arrivare al Super Bowl.

“Si può fare? Lo scopriremo”, ha detto il proprietario dei Cowboys Jerry Jones. cose che sono il calcio, tutte quelle cose, questa squadra ne ha un po’. Tutti in quella squadra sapevano che quando è arrivato a Tampa oggi, il mondo ha pensato a Tom [Brady] Sarebbe stato seduto lì a rubarlo, se non all’ultimo minuto, allora forse prima. E torneremo a casa e di nuovo a casa a San Francisco. Abbiamo più senape di quando siamo arrivati ​​qui”.

Brady e Bucks sono stati dominati dai Cowboys dall’inizio alla fine. La partita non è mai stata in dubbio, anche con il numero 12 dall’altra parte.

Jones, pur riconoscendo le occasioni perdute dei Cowboys di vincere un altro titolo, soprattutto quando hanno un vantaggio in casa, adora dove si trova la sua squadra ora.

“Mi piace pensare che possiamo mettere insieme qualcosa che possa conquistarla”, ha detto Jones. “È molto sfuggente, è stato molto sfuggente per noi. Abbiamo una squadra qui stasera che ha abbastanza abilità secondo me per ottenere la vittoria, e ora abbiamo un po’ di esperienza che costruirà l’intangibile. Quindi, penso che ce la siamo guadagnata stasera .”