Scheda madre MSI MPG X670E Carbon WiFi quotata online per più di 550 euro, PRO X670-P WiFi per più di 350 euro

Non è solo AMD CPU Ryzen 7000 “Zen 4” mostrate negli elenchi online Ma le schede madri X670 di MSI sono state quotate anche da diversi rivenditori italiani.

Schede madri MPG X670E Carbon WiFi e Pro X670-P WiFi di MSI elencate da rivenditori italiani

Sono diversi i rivenditori italiani che hanno elencato le due schede madri scoperte da Twitter Leaker, Momo. Tre rivenditori italiani, tra cui Eurotronic, TekWorld e City Web Shop, hanno elencato le schede madri, ma tieni presente che si tratta di elenchi preliminari con prezzi anticipati che non riflettono gli MSRP finali. I prezzi sono anche comprensivi di IVA + 22% per le aree del mercato italiano, quindi anche questo conta.

Detto questo, l’MSI MPG X670E Carbon WiFi è un’offerta di fascia alta che parte da € 562,19 e arriva fino a € 640,15 mentre la scheda madre WiFi Pro X670-P parte da € 374,35 e arriva fino a € 416,50. Ecco il listino prezzi completo con i link per i rivenditori:

Questi sono sicuramente prezzi significativamente più alti rispetto ai predecessori dell’X570 e sono anche più costosi delle offerte dello Z690 dello stesso livello. Speriamo di ottenere prezzi decenti al momento del lancio, ma nella regione europea si applica ancora un’imposta sul valore aggiunto del 22%.

Prezzi “grezzi” della scheda madre MSI X670 (Crediti: Harukaze5719)

nome della scheda madre Con IVA +22%. Senza IVA Da EUR a USD (IVA esclusa) MPG X670E Carbon WiFi 562,19 euro 460,81 € $ 474,64 USD MPG X670E Carbon WiFi 625,50 € 512,70 € $ 528,09 USD MPG X670E Carbon WiFi 640,15 € 524,71 € $ 540,45 USD Dispositivo WiFi PRO X670-P 374,35 € 306,84 € $ 316,05 USD Dispositivo WiFi PRO X670-P 416,50 € 341,39 € $ 351,64 Dispositivo WiFi PRO X670-P 426,27 € 349,40 € 359,88 USD

Scheda madre MSI MPG X670E Carbon WIFI – Scheda integrata con I/O avanzato

MSI ha anche sottoposto il Treatment X670E al trattamento successivo wifi in carbonio Scheda madre. Ciò significa che otterremo lo stesso supporto PCIe Gen 5 per l’archiviazione e la grafica anche su questa scheda madre. Le caratteristiche incluse includono:

Prolunga radiatore con tubo di calore

18 + 2 fasi / fasi di alimentazione 90 amp

Slot Lightning Gen 5 e supporto M.2

M.2 Armatura senza viti

LAN 2.5G e WIFI 6E integrati

USB di tipo C supporta fino a DP 2.0

MSI PRO X670-P WIFI – Entra nel chip X670 con caratteristiche di qualità!

Infine, abbiamo un file MSI Pro X670-P WIFI che combina funzioni stabili e assemblaggio di alta qualità. Ora una delle cose che MSI mi ha detto è che le schede madri X670E avranno un design PCB a 10 strati mentre le schede madri X670 avranno fino a 8 strati di PCB. Sappiamo che le schede madri X670E necessitano di livelli PCB di qualità server maggiori per mantenere l’integrità del segnale Gen 5.0 sia per le GPU che per lo storage discreto. Poiché la scheda madre X670 non deve offrire supporto sia per dGPU che per M.2 Gen 5, può eliminare 8 strati che sono ancora un design PCB di fascia alta. Le caratteristiche principali della scheda madre includono:

Design esteso dell’unità di raffreddamento

14 + 2 fasi / 80A fasi SPS

Lightning Gen 5 M.2 Supporto

1x Scudo M.2 a doppia faccia Frozr

LAN 2.5G e WIFI 6E integrati

USB di tipo C supporta fino a DP 2.0

Specifiche della scheda madre MSI X670E e X670

nome della scheda madre MSI MEG X670E GODLIKE MSI MEG X670E ACE MSI MPG X670E Carbonio MSI PRO X670E-P Wi-Fi Fette X670E X670E X670E X670E Fattore di forma E-ATX E-ATX ATX ATX Colore PCB Nero Nero Nero Nero Strati PCB 10 strati 10 strati 8 strati 8 strati colore della scheda madre Nero + bianco + oro nero + oro Nero nero + bianco Progettazione VRM 24 + 2 + 1 (105 A) 22 + 2 + 1 (90 ampere) 18 + 2 + 1 (90 ampere) 14 + 2 + 1 (80 ampere) Unità di raffreddamento VRM Aletta ondulata / Tubo di riscaldamento incrociato / Tabellone MOSFET Array di alette impilate / Heat Pipe a contatto diretto / Piastra base MOSFET Prolunga per radiatore con tubo di calore estensione del dissipatore di calore Controllo PWM da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito fasi di forza da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito Alimentazione (CPU) 8+8 8+8 8+8 8+8 DIMM di memoria 4 DDR5 DIMM 4 DDR5 DIMM 4 DDR5 DIMM 4 DDR5 DIMM Supporto della memoria DDR5-5600 (JEDEC)

DDR5 – **** (EXPO) DDR5-5600 (JEDEC)

DDR5 – **** (EXPO) DDR5-5600 (JEDEC)

DDR5 – **** (EXPO) DDR5-5600 (JEDEC)

DDR5 – **** (EXPO) Capacità di memoria 128 GB (massimo) 128 GB (massimo) 128 GB (massimo) 128 GB (massimo) Slot PCIe Gen 5.0 3 (x8 / x4 / x4) 3 (x8 / x4 / x4) 2 (x16 / x8) Slot PCIe Gen 4.0/3.0 1 (x 16) 1 (x 16) 3 (x8 / x4 / x4) / 1 (x1) Slot M.2 Gen 5.0 1 1 2 1 Slot M.2 Gen 4.0 3 3 2 3 M.2 Dissipatori di calore Dissipatori di calore Shield Frozr M.2 Dissipatori di calore Shield Frozr M.2 Dissipatori di calore Shield Frozr M.2 Dissipatori di calore Shield Frozr M.2 Porte SATA III 8 6 6 6 Funzionalità Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Funzionalità LAN 1 x 10 Gigabit (Marvell AQtion)

1 x 2,5 Gigabit (Intel I225V) 1 x 10 Gigabit (Marvell AQtion) 1 x 2,5 Gigabit (Realtek 8125B) 1 x 2,5 Gigabit (Realtek 8125B) Porte USB 4.0 Porte USB 3.2 15 17 13 13 Porte USB 3.1/3.0/2.0 4 4 6 4 Sincronizzazione RGB MSI Mystic Lite MSI Mystic Lite MSI Mystic Lite MSI Mystic Lite prezzo da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito da annunciare in seguito

Per i dettagli completi di tutte le schede madri AMD X670E e X670, Puoi vedere il rapporto completo sulle funzionalità e le specifiche per tutte le schede madri AM5 rivelate finora qui.