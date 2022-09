Schede grafiche dedicate Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4090 elencate dal rivenditore vietnamita

Con il suo rapido lancio si avvicina, modelli personalizzati di Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 completa Da Gigabyte Elencato da un rivenditore vietnamita.

Modello personalizzato NVIDIA GeForce RTX 4090 Gigabyte incluso: Windforce 3X, Gaming OC, AORUS Flavors In The Works

Modernizzazione: I rivenditori australiani stanno anche iniziando a elencare il kit Gigabyte GeForce RTX 4090 con i loro prezzi di partenza che non dovrebbero essere considerati il ​​prezzo consigliato finale o il prezzo finale. rivenditori australiani, PCOSE il Respiro del computer Le carte sono elencate con prezzi fino a AUD4.550 che si convertono in oltre $ 3000 USD.

Ecco il listino prezzi del rivenditore:

Gigabyte RTX 4090 GAMING OC 24 GB: 4.270 AUD (2.910 $)

4.270 AUD (2.910 $) Gigabyte RTX 4090 AORUS MASTER 24 GB: AUD $ 3.660 ($ 2.499)

punto vendita vietnamita, Kccshop (tramite I_Leak_VN)Ha elencato tre schede grafiche Gigabyte che sono design personalizzati per le prossime schede grafiche GeForce RTX 4090 di NVIDIA. I modelli includono due offerte Gigabyte, standard (Windforce & Gaming) e una variante AORUS (Master), come mostrato di seguito.

N4090WF3-24GD (Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 3X)

(Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 3X) N4090Gioco OC-24GD (Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC)

(Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC) N4090AORUS M-24GD (AORUS GeForce RTX 4090 Master)

Il rivenditore sembra prendere in anticipo i preordini per queste carte perché hanno ricevuto solo un avviso dai produttori di questi modelli, ma consigliamo ai lettori di evitare gli elenchi iniziali e di attendere che le carte siano effettivamente disponibili sugli scaffali prima di qualsiasi. acquisti.

I modelli personalizzati GeForce RTX 4090 di Gigabyte sono elencati dal rivenditore vietnamita Kccshop. (Crediti immagine: I_Leak_VN)

Tutte e tre le schede grafiche presenteranno un design PCB overcloccato di fabbrica con un layout PCB personalizzato con 24 GB di memoria GDDR6X, che è lo standard per le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090. Solo poche ore fa, abbiamo I primi benchmark per la scheda grafica di riferimento GeForce RTX 4090 di NVIDIA che mostrano un aumento delle prestazioni di 2 volte rispetto all’RTX 3090 trapelati in 3DMark. Le specifiche per i prossimi modelli sono dettagliate di seguito.

Specifiche “previste” NVIDIA GeForce RTX 4090

La NVIDIA GeForce RTX 4090 utilizzerà 128 SM dai 144 SM per un totale di 16.384 CUDA core. La GPU sarà dotata di 96 MB di cache L2 e un totale di 384 ROP, il che è semplicemente pazzesco. Le velocità di clock non sono state ancora confermate, ma dato che è in uso il processo TSMC 4N, ci aspetteremmo clock nella gamma 2.0-3.0GHz.

Per quanto riguarda le specifiche di memoria, la GeForce RTX 4090 dovrebbe essere dotata di 24 GB di GDDR6X con clock a 21 Gbps tramite l’interfaccia bus a 384 bit. Ciò consentirà di risparmiare fino a 1 TB/sec di larghezza di banda. Questa è la stessa larghezza di banda dell’attuale scheda grafica RTX 3090 Ti e per quanto riguarda il consumo energetico, si dice che il TBP sia valutato a 450 W, il che significa che il TGP potrebbe finire per essere inferiore a quello. La scheda sarà alimentata da un singolo connettore a 16 pin che fornisce fino a 600 watt di potenza. È probabile che potremmo ottenere build personalizzate da 500 W + come abbiamo visto con l’RTX 3090 Ti.

Le schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40, comprese le schede grafiche RTX 4080 e RTX 4070, saranno tra le prime schede grafiche insieme all’RTX 4090 ad essere rilasciate per i giocatori. Finora, l’RTX 4090 dovrebbe essere rilasciato il 22 ottobre, ma la sua rivelazione lo è Previsto al keynote GTC di NVIDIA alla fine di questo mese.

