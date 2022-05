Scorcio in Ucraina e Gran Bretagna, Macron propone una nuova entità europea

PARIGI (Reuters) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato lunedì di sostenere un nuovo tipo di “comunità politica europea” che consentirebbe ai paesi al di fuori dell’Unione europea, tra cui Ucraina e Gran Bretagna, di unirsi al “nucleo europeo”. Valore.”

Parlando al Parlamento europeo a Strasburgo, Macron ha descritto la sua rielezione il mese scorso come un segno che i francesi volevano più Europa.

Ma ha chiarito che il desiderio dell’Ucraina di entrare nel blocco avrebbe richiesto diversi anni e di conseguenza si dovrebbe dare qualche speranza a breve termine.

“L’Ucraina, attraverso la sua battaglia e il suo coraggio, è già un membro leale dell’Europa, della nostra famiglia, della nostra unione”, ha affermato Macron.

Il presidente francese Emmanuel Macron pronuncia un discorso durante la Conferenza sul futuro dell’Europa e la pubblicazione del suo rapporto contenente proposte di riforma, a Strasburgo, Francia, 9 maggio 2022. Ludovic Marin / Pool via REUTERS

“Anche se le concediamo lo status di candidata domani, sappiamo benissimo che il processo per farla aderire richiederà già diversi anni, forse diversi decenni”.

Piuttosto che abbassare i criteri severi per consentire ai paesi di aderire più rapidamente, Macron ha proposto di creare un’entità parallela che potrebbe attrarre paesi che aspirano ad aderire al blocco o, in un apparente riferimento alla Gran Bretagna, paesi che si sono ritirati dall’unione.

Ha affermato che questa “comunità politica europea” sarebbe aperta ai paesi europei democratici che aderiscono ai loro valori fondamentali in settori come la cooperazione politica, la sicurezza, la cooperazione nell’energia, i trasporti, gli investimenti nelle infrastrutture o il movimento delle persone.

“L’adesione non pregiudicherà necessariamente la futura adesione all’UE”, ha affermato. E non sarà chiusa in faccia a chi l’ha lasciata».

(Segnalazione di Tassilo Hamel e Elizabeth Pinault) Scritto da John Irish Montaggio di Sudeep Kar Gupta e Ingrid Melander

