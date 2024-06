Sembra che Apple abbia convinto OpenAI a lavorare per l’esposizione

Alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple recentemente conclusa, la società ha annunciato di aver collaborato con OpenAI per portare la sua tecnologia su iPhone e altri dispositivi. È facile immaginare che un’enorme quantità di denaro passi di mano in un accordo tra una grande azienda e un’azienda tecnologica in rapida crescita. Ma secondo il nuovo Bloomberg Rapporto, nessuno ha pagato nessuno in quella partnership. Secondo quanto riferito, Apple non sta pagando OpenAI perché ritiene che mettere la sua tecnologia di fronte a centinaia di milioni di utenti sia uguale o addirittura migliore di qualsiasi tipo di pagamento in contanti.

Apple utilizzerà il modello GPT-4o di OpenAI per potenziare le attività di intelligenza artificiale su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Siri, ad esempio, trarrebbe vantaggio dalle capacità di ChatGPT se gli utenti gli chiedessero di generare idee per elenchi, riassumere articoli o trovare immagini in base a una descrizione di ciò che contengono. Gli strumenti di scrittura di Apple possono anche utilizzare ChatGPT per scrivere storie, nonché per riscrivere e rivedere il testo esistente. Gli utenti potranno usufruire di queste funzionalità senza dover accedere o pagare per ChatGPT, ma otterranno privilegi aggiuntivi se pagano per un account Plus.

Piace Bloomberg Sottolinea che OpenAI potrebbe guadagnare dall’accordo convincendo gli utenti Apple a pagare $ 20 al mese per ChatGPT Plus. Se questi utenti si registrano su un dispositivo Apple, anche il produttore dell’iPhone riceverà una commissione. La testata giornalistica afferma che in futuro Apple intende ottenere maggiori profitti dall’intelligenza artificiale stipulando accordi di ripartizione dei ricavi con i suoi partner. L’obiettivo è catturare una parte di ciò che questi partner possono guadagnare dalla monetizzazione dei risultati dei chatbot sui sistemi operativi Apple, in particolare perché ritiene che sempre più utenti si rivolgeranno all’intelligenza artificiale tramite i motori di ricerca. Ciò significa che può guadagnare meno dal suo accordo di ricerca a lungo termine (e redditizio) con Google.

Apple deve ancora rivelare i suoi futuri partner AI, ma secondo quanto riferito è in trattative con Google per portare l’integrazione Gemini agli utenti iOS entro la fine dell’anno. Si dice anche che stia parlando con Anthropic per offrire il chatbot Claude AI come un’altra opzione.