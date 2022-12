Seth Rogen scherza sull’assenza di Kim Kardashian dalle donne a colazione

Seth Rogen Non ha avuto problemi a far volare gli scherzi mentre ha preso parte a un gala in onore delle donne nel mondo dello spettacolo… ci ha provato in modo esilarante Kim Kardashian perdere l’occasione.

Seth è salito sul palco, mercoledì, durante la colazione Women in Entertainment di The Hollywood Reporter e, facendo amicizia con la sua formazione, ha fatto alcune battute sulle persone tra il pubblico.

.@dipendente Vin Diesel ha arrostito Kim Kardashian e quiche da THR #donne_intrattenimento Colazione mentre si serve @dipendente Con lo Sherry Lansing Leadership Award pic.twitter.com/mU7KyV5unX – L’Hollywood Reporter (THR) 7 dicembre 2022

Una fonte con conoscenze di prima mano ci dice: “La data dell’evento sbagliata è stata data al team di Kim diverse settimane fa. L’errore è stato realizzato solo lunedì e sfortunatamente il suo programma non poteva essere cambiato all’ultimo minuto a causa di un precedente impegno di lavoro Era molto delusa di non poter partecipare perché non si era mai cancellata.

Ha scherzato, “Parleremo di Kim Kardashian che non si presenta?” Ha continuato, “Ho visto ogni episodio di ‘Al passo con i Kardashian’ e so che non ha niente di più importante da fare di questo.”

Ha chiarito che era tutto divertimento e giochi… e ha detto alla gente che probabilmente stava attraversando molte cose e aveva una buona ragione per superarlo.

.@dipendente Celebra i recenti successi delle donne e scherza sul dottor Oz, Kim Kardashian e altro ancora durante le sue osservazioni di apertura su THR #donne_intrattenimento colazione Guarda il discorso completo: pic.twitter.com/qyjvaDBYKL – L’Hollywood Reporter (THR) 7 dicembre 2022

Gestore del Chelsea Ha anche scherzato sul fatto che il fondatore di SKIMS abbia perso l’evento… dicendo che la sicurezza extra all’evento non era per Kim perché non si è presentata.

