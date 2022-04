Sharon Osbourne in lacrime rivela che Ozzy ha il virus COVID, Flying Home sarà con lui

Riproduci contenuto video



Chiacchiere televisive

Sharon Osbourne Sono passati solo 3 giorni dal suo nuovo programma televisivo, ma un’emergenza sanitaria l’ha costretta a rimandare le cose… Ozzy Ha il COVID-19.

In un’intervista in lacrime con Talk TV – la nuova rete a cui si è unita Sharon – ha detto che la diagnosi di Ozzie è stata fatta solo di recente, ma era “molto preoccupata” per lui. Dice che tornerà a Los Angeles per aiutarlo a riprendersi e “prenderlo e baciarlo con circa 3 maschere”.

Puoi dire che Osbourne non solo si sente per suo marito, ma è anche delusa dal fatto che dovrà dare una svolta al suo nuovo spettacolo. È solo la prima settimana del suo nuovo programma nel Regno Unito, The Talk.

Sharon dice che è la prima volta che suo marito di 73 anni contrae il COVID, quindi il tempismo è chiaramente difficile, ma è ottimista, dicendo: “Ci vorrà una settimana per rimettere in piedi il mio vecchio, e io Tornerò tra una settimana”.

Ozzy ha anche combattuto contro il morbo di Parkinson… e Sharon ha recentemente rivelato di aver subito un altro intervento chirurgico all’orizzonte.

Era il mese scorso quando è stato rivelato Sharon si unirà amico Pier Morgan sulla Talk TV appena creata.