Il PIL degli Stati Uniti scende dell’1,4% poiché l’economia si contrae per la prima volta dall’inizio della pandemia

PIL USA contrazione a un tasso annuo dell’1,4% Nel primo trimestre, le interruzioni dell’offerta hanno colpito l’economia, sebbene la forte spesa dei consumatori e delle imprese abbia indicato una ripresa della crescita.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che il calo del prodotto interno lordo statunitense è una netta inversione dal tasso di crescita annuale del 6,9% nel quarto trimestre. Il primo trimestre è stato il più debole dalla primavera del 2020, quando la pandemia di Covid-19 e la relativa chiusura dell’economia statunitense hanno spinto Una profonda – seppur breve – stagnazione.

Il declino ha avuto origine da crescente disavanzo commercialeGli Stati Uniti importano molto di più di quanto non esportino. Anche il ritmo più lento degli investimenti in scorte da parte delle imprese nel primo trimestre – rispetto al rapido accumulo di scorte alla fine dello scorso anno – ha frenato la crescita. Inoltre, il calo delle spese di stimolo del governo legate alla pandemia ha influito sul PIL.

La spesa per consumi, principale motore dell’economia, è cresciuta a un tasso annualizzato del 2,7% nel primo trimestre, in leggera accelerazione rispetto alla fine dello scorso anno. Le aziende hanno anche investito più denaro in attrezzature e ricerca e sviluppo, il che ha portato a un aumento del 9,2% della spesa aziendale.

“Gli aspetti più importanti dell’economia domestica hanno retto meglio di quanto non facessero alla fine del 2021, quando la crescita era elevata”, ha affermato in una nota Diane Sonk, capo economista di Grant Thornton.

Due anni dopo lo scoppio dell’epidemia, l’economia statunitense deve affrontare sfide, comprese le interruzioni dell’approvvigionamento legate all’epidemia e Guerra in UcrainaUna carenza di occupazione e alti tassi di inflazione. I funzionari della banca centrale hanno alzato il tasso di interesse di riferimento a marzo di un quarto di punto percentuale da quasi zero per domare l’inflazione e hanno Ha indicato che è probabile che seguiranno ulteriori aumenti.

Molti economisti ritengono che l’economia possa sopportare tassi di interesse più elevati e tornare a una crescita modesta nel secondo trimestre e oltre, in parte perché i consumatori e le imprese continuano a spendere.

Gli americani stanno spendendo di più per i servizi in mezzo a un calo dei casi totali di Covid-19 e alla revoca delle restanti restrizioni sulla pandemia. Il viaggio è un ottimo esempio: i tassi di occupazione degli hotel sono aumentati da gennaio e anche più persone stanno salendo sugli aerei.

George Lewis, co-proprietario del Brass Lantern Inn a Stowe, in Virginia, è molto richiesto. Le sue visite al bed and breakfast di Maple Street sono state intense, con camere esaurite in alcuni fine settimana questa primavera, una brusca inversione di tendenza rispetto all’inizio della pandemia, quando la locanda faceva affidamento sull’aiuto delle piccole imprese per sopravvivere.

La gente chiamava: ‘È davvero tutto esaurito? ‘ disse il signor Lewis. “Sono tipo, ‘Sì, sì, siamo davvero esauriti. “”

Il signor Lewis rimane più preoccupato per gli affari nell’anno a venire. Ad esempio, non è chiaro dove sarà l’inflazione, ha detto. I prezzi sono aumentati molto velocemente per riscaldare l’olio per riscaldare le stanze, così come per il formaggio cheddar che il signor Louis usa per sovrapporre le uova, un piatto per la colazione che serve il sabato.

Ha aggiunto che la spesa dei consumatori è un’altra carta essenziale.

“Non sappiamo cosa possono tenere le tasche delle persone dopo quest’anno”, ha detto. “Alcune persone stanno spendendo… non importa il costo.”

Guardando al futuro, gli economisti intervistati dal Wall Street Journal stimano che il prodotto interno lordo sia aumentato del 2,6% nel quarto trimestre del 2022 rispetto all’anno precedente, in linea con la crescita annuale del 2019, ma ha registrato una crescita molto inferiore al 5,5% complessivo del passato.

Mercato del lavoro Attualmente è una delle principali fonti di potere economico. Le richieste di sussidio di disoccupazione – un agente di cassa integrazione – erano vicine ai minimi storici La scorsa settimana è sceso a 180.000 Con i datori di lavoro aggrappati ai lavoratori in mezzo a una carenza di manodopera disponibile. Le aziende assumono e aumentano i salari, sostenendo la spesa dei consumatori.

Tuttavia, l’inflazione elevata riduce il potere d’acquisto delle famiglie. I prezzi al consumo sono aumentati dell’8,5% a marzo rispetto all’anno precedente, il livello più alto degli ultimi quattro decenni. L’aumento dell’inflazione ha spazzato via i guadagni salariali per molti lavoratori: i salari orari medi sono aumentati del 5,6% nello stesso periodo.

Inoltre, i prezzi stanno aumentando rapidamente ed è una sfida per molte aziende.

Cratex Manufacturing Co. Ltd., un’azienda manifatturiera di 100 persone, produce e vende abrasivi industriali ad altri produttori da utilizzare nella produzione di acciaierie, lame di motori a reazione e fusioni metalliche. Riker McCasland, presidente di Cratex, ha affermato che la società con sede a San Diego ha visto i prezzi dei materiali che acquista, come resina e gomma, aumentare tra il 5% e il 30% dallo scorso autunno.

Allo stesso tempo, Cratex ha dovuto aumentare i salari per trattenere i lavoratori.

“È una corsa per stare al passo con tutti questi costi aumentati”, ha affermato McCasland. Ha aggiunto che gli aumenti dei prezzi delle materie prime hanno superato la capacità di Cratex di compensarli attraverso i suoi aumenti di prezzo.

