Shiba Inu, diventato il volto di Dogecoin, è morto all’età di 18 anni

Kaposu è stato adottato da Sato, una maestra d’asilo, dopo essere stato salvato da un rifugio per animali nel 2008. Nel 2010, Sato è diventata una celebrità su Internet dopo aver pubblicato una foto di se stessa con i piedi piegati e con un’espressione confusa.

Il film ha ispirato il meme “Doge”, caratterizzato da titoli umoristici e grammaticalmente errati in carattere Comic Sans. La popolarità del meme si estende alle pubblicità aziendali, alle app meteo e altro ancora Anche le agenzie governative .

La figura di Kaposu alla fine divenne il volto dogecoinUna criptovaluta è stata creata Per scherzo nel 2013. Una foto di uno Shiba Inu venduta come NFT per 4 milioni di dollari, riflettendo la sua diffusa influenza.