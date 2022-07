Skyrim Co-Op Mod è stato rilasciato per PC, può supportare più di 30 giocatori

immagine dello schermo : Skyrim è rinato insieme

So che ci sono stati molti tentativi di rilasciare mod multiplayer per Skyrim Nel corso degli anni, ma nessuno di questi è stato ambizioso come lo stile cooperativo Skyrim insieme sono rinatiche mira a far correre tra 2 e 8 giocatori nello stesso gioco, completando le stesse missioni e combattendo gli stessi mostri.

Il dispositivo, la cui realizzazione ha richiesto anni, è stato rilasciato la scorsa settimana. Anche se non è senza problemi di dentizione-Puoi leggere alcuni di questi qui—Il più delle volte funziona, consentendo ai giocatori di saltare nello stesso mondo e sincronizzare tutte le loro mosse e progressi.

Per vedere come sarà effettivamente, ecco un video pubblicato dal team di sviluppo all’inizio dell’anno, che mostra cinque giocatori che completano alcune missioni della storia:

Skyrim Together Reborn Quest Sync (5 giocatori)

Se vuoi provarlo tu stesso, il team ha anche caricato questo utile video che ti mostra come installare la mod, seguito da come giocarci effettivamente (è molto più semplice di quanto pensassi, soprattutto quest’ultimo, dato che tutto ciò che hai non resta che attendere che l’introduzione finisca e poi premere il pulsante “Connetti” per entrare nel server):

Skyrim Together Reborn: Come iniziare e come giocare

Al momento della pubblicazione, gli sviluppatori dicono che vorrai provare questo con 2-8 giocatori. Ma c’è spazio per molto di più. Ecco un altro video dell’inizio dell’anno, che mostra uno stress test in cui più di 25 giocatori erano sulla stessa mappa contemporaneamente (gli sviluppatori da allora hanno detto che puoi ottenere 30+ se paghi davvero):

Skyrim Together Reborn Stress Test (25+ giocatori)

Se vuoi installare la mod, avrai bisogno delle ultime versioni di uno qualsiasi dei edizione speciale o edizione anniversariopoi Vai qui per scaricare.