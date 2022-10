Sorteggio Coppa del Mondo femminile 2023: gli Stati Uniti affronteranno Olanda, Vietnam e un punto interrogativo

a lui attribuito… Shane Wenslake/Reuters

La squadra di calcio femminile statunitense affronterà Olanda, Vietnam e una ancora sconosciuta vincitrice delle qualificazioni ai Mondiali femminili del prossimo anno: un sorteggio fortunato per le americane, anche se la squadra olandese include la squadra che ha battuto in finale. Vincere il titolo mondiale più recente nel 2019.

Gli americani hanno imparato i loro avversari al primo turno nel sorteggio del torneo di sabato e parteciperanno al torneo in Australia e Nuova Zelanda – i primi co-organizzatori nella storia della Coppa del Mondo – come due volte campioni del mondo.

Ma arriveranno tra i cambiamenti tettonici nel gioco femminile, incluso Medaglia di bronzo insoddisfacente Alle ultime Olimpiadi. Le generazioni cambiano nella loro lista; E la corsa agli investimenti e agli interessi che ha portato all’emergere di nuovi concorrenti come Inghilterra e Spagna e al revival di vecchi concorrenti come Canada, Francia e Germania.

Vlatko Andonovsky, l’allenatore degli Stati Uniti, ha detto questo mese, dopo che le battute d’arresto in partite di alto profilo contro Inghilterra e Spagna hanno lasciato gli americani. Sospeso sulla serie di sconfitte per la prima volta in più di cinque anni.

Lui e i suoi giocatori hanno ammesso da tempo che il mondo stava colmando il divario nel dominio degli americani nel calcio femminile – Megan Rapinoe ha sostanzialmente ammesso che il divario non esisteva più prima della partita dell’Inghilterra – e che il compito di rimanere al vertice sarebbe solo diventato più difficile . Hanno vinto la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva l’anno prossimo. Ma le estrazioni portano sempre speranza e l’atmosfera di sabato era, almeno momentaneamente, vivace.

“Oggi è una buona giornata”, ha detto il centrocampista statunitense Lindsey Horan. “È eccitante.” Ha detto che la partita di apertura contro il Vietnam “ci ha dato una grande opportunità per entrare nel torneo”.

Gli americani vedranno anche un vantaggio geografico nel loro gruppo con sede in Nuova Zelanda. Esordirà contro il Vietnam ad Auckland (22 luglio), affronterà l’Olanda a Wellington (27 luglio) e chiuderà il primo turno contro le qualificazioni agli spareggi – Portogallo, Camerun o Thailandia – ad Auckland (1 agosto).

Se arrivassero prima e seconda nel girone – risultato quasi certo – rischierebbero solo di andare in Australia negli ottavi di finale. (Il primo posto nel girone sarà considerato fondamentale sia per gli americani che per gli olandesi, perché il la seconda classificata può aspettarsi di affrontare la Svezia nel primo turno a eliminazione diretta.)

Anche alcuni dei più grandi rivali degli Stati Uniti vorrebbero essere in parità: la Svezia, la seconda squadra più grande del mondo, si è unita a un gruppo che comprende il numero tre del mondo, Sud Africa, Italia, Argentina e Germania, seconda classificata – ai Campionati Europei della scorsa estate, hanno affronterà Marocco, Colombia e Corea del Sud.

L’Inghilterra, fresca di campione d’Europa, affronterà un’avversaria europea (Danimarca), un’ex potenza poco brillante (Cina), così come gli Stati Uniti, una vincitrice dei playoff la cui identità non sarà confermata fino a febbraio. Per l’Inghilterra sarà il Senegal, Haiti o il Cile.

La Nuova Zelanda incontrerà la Norvegia, l’ex campionessa, nella partita di apertura del torneo il prossimo luglio, e la sua ospite, l’Australia, inizierà la sua ricerca contro la nuova arrivata, l’Irlanda, prima delle partite contro i pilastri della Coppa del Mondo, Nigeria e Canada.

Ma il campo allargato significa che ci sono così tante facce nuove – potrebbe giocare un quarto di campo nella sua prima Coppa del Mondo – che i favoriti non hanno molti problemi nella fase a gironi. La posta in gioco è ancora alta, soprattutto per un girone come quello che comprende Stati Uniti e Olanda, due potenziali contendenti al titolo. Ciò renderà il successo iniziale fondamentale per il posizionamento, poiché vacillare nella fase a gironi potrebbe significare affrontare le avversarie più difficili troppo presto nei playoff.

Tuttavia, anche quando l’ex giocatore maschile dell’Inghilterra Ian Wright ha dichiarato il suo paese favorito, dicendo che i loro giocatori avevano un “gol alle spalle” come campioni d’Europa, Andonovsky sapeva che la sua squadra sarebbe stata, come al solito, un bersaglio per lui. chiunque altro.

“Per una squadra che ha sempre fatto bene storicamente, la pressione sarà sempre lì”, ha detto Andonovsky.

La Coppa del Mondo del 2023 sarà la prima da quando la FIFA ha ampliato lo stadio per includere 32 squadre. Ciò ha prodotto un sorteggio pieno di volti noti e principianti: concorrenti di alto livello ed ex campioni come Svezia, Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi dall’Europa; Potenze regionali come Brasile, Giappone e Nigeria. E una manciata di antipasti: Zambia, Marocco, Irlanda, Vietnam e Filippine.

americani? Si sono qualificati a luglio con l’aiuto di un mix di vecchio e nuovo: veterani come Alex Morgan, Rose Lavelle, Horan e Becky Sauerbrunn, ma anche volti nuovi come Sophia Smith, Trinity Rodman e Naomi Girma.

La squadra di Andonovski è ancora un misto di passato e presente: Rapinoe probabilmente farà il roster la prossima estate, ma un altro pilastro di lunga data, Carli Lloyd, ha trascorso questo fine settimana aiutando a fare il sorteggio, senza aspettare con impazienza i suoi risultati.

Per Andonovsky, il duro lavoro è ancora avanti. Entro la prossima estate, spera di reimmaginare il suo roster, una nuova miscela di esperienza e giovinezza, e i suoi mesi da celebrità Scoutismo rigoroso, darà agli Stati Uniti la loro migliore possibilità nella loro prima Coppa del Mondo con un triplete. Non era sempre così sicuro.

“Devo dire che se mi chiedi se siamo pronti per andare alla Coppa del Mondo e competere nella Coppa del Mondo domani, probabilmente non siamo pronti per quello”, ha detto Andonovsky. Reporter Dopo che gli americani si sono qualificati a luglio. “Ma saremo pronti tra un anno? Sicuramente.”

Altri sono incerti: gli Stati Uniti hanno perso contro Inghilterra e Spagna questo mese, la prima sconfitta consecutiva in cinque anni, e il mese prossimo affronteranno un’altra sfida in salita con Due amichevoli contro la GermaniaSeconda classificata agli Europei femminili.

L’Inghilterra, attualmente la migliore squadra d’Europa imbattuta nelle ultime 24 partite, e il Canada, che ha sconfitto gli Stati Uniti sulla strada per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, ti aspetteranno. Ma lo stesso faranno i tedeschi, gli olandesi, gli svedesi, gli spagnoli e altri.

La Coppa del Mondo si aprirà il 20 luglio, con Nuova Zelanda e Australia che giocheranno partite casalinghe, e si concluderà con la finale il 20 agosto allo Stadio Olimpico di Sydney.