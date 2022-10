Nuove icone delle app stanno arrivando su Google Messaggi, Contatti e Telefono

Oltre a presentare un Un sacco di funzioni di messaggisticaGoogle sta lanciando nuove icone per l’app SMS/RCS, oltre a Telefono e Contatti.

Aggiornamento 22/10Google Contacts versione 3.79.25.482243121 introduce la nuova icona dell’app. È abbastanza semplice senza ombra e sfondo bianco. L’icona a tema è più interessante e semplifica il design del “corpo”. Sembra più distinto rispetto alla versione precedente.

Questo aggiornamento non è stato ancora rilasciato ampiamente Tramite Play StoreMentre l’app Google Phone è la prossima e presumibilmente sfrutta il suo programma beta.

Aggiornamento 21/10: Google sta già implementando il nuovo codice Messaggi con i messaggi di versione .android_20221018_01_RC00.phone.openbeta_dynamic. È anche live su Wear OS e puoi iscriverti beta qui.

Come previsto, l’icona blu è posizionata su uno sfondo chiaro, alquanto insignificante. Non c’è una visualizzazione animata, che anche Google Chat dispone, e le animazioni mostrate nel video promozionale di Google non appaiono oggi.

Nel frattempo, l’icona a tema è migliore e in qualche modo riconoscibile anche con il suo logo semplificato.

Originale 10/20: queste tre icone continuano a condividere lo stesso schema per indicare che fanno parte della stessa famiglia di applicazioni responsabili della comunicazione. Le bolle di messaggi nidificate sono il fattore principale qui per rappresentare il modo in cui l’invio di messaggi di testo (e le chiamate) coinvolge almeno due partecipanti. È simile al logo verde di Google Chat.

Il blu scuro viene utilizzato dove si verifica questa sovrapposizione, mentre sono in uso anche altre tonalità di blu più chiaro. Di conseguenza, c’è un falso senso di profondità derivata dall’ombra, una rarità nelle moderne icone di Google.

Nel caso dell’icona di Google Messaggi (e per garantire continuità e familiarità dell’utente), il blu è anche il colore predefinito della bolla per RCS (Rich Communication Services). È un’icona riconoscibile, ma la parte sovrapposta, specialmente in basso a sinistra e in alto a destra, si traduce in un aspetto alquanto impreciso e disordinato.

Telefono Google, messaggi e contatti

Nel frattempo, la nuova icona dell’app Google Phone sembra molto bella, mentre i contatti sono abbastanza chiari, anche se le tonalità di blu più chiare sembrano essere braccia piuttosto che ciò che dovrebbe essere (persone fianco a fianco).

Rispetto all’attuale set di icone, queste icone potrebbero risaltare meno se sono posizionate su uno sfondo chiaro anziché su un colore blu scuro. In generale, sono meno realistici e più eleganti.

Google afferma che queste icone sono progettate per adattarsi ad altre app proprietarie e “ognuna è progettata per adattarsi ad esso Argomenti dell’articolo te. “C’è sicuramente piattezza e mancanza di ombre come si vede in Icone dell’area di lavoro. Tuttavia, un altro confronto è il set di icone di YouTube e i suoi colori semplici.

nuovo google TelefonoE il MessaggiE il Contatti I token verranno lanciati nelle prossime settimane.

