Sorveglianza del morbillo negli Stati Uniti

Diverse epidemie di morbillo negli Stati Uniti stanno aumentando il numero di casi e suscitando allarme tra i funzionari della sanità pubblica, in particolare per il rallentamento dei tassi di vaccinazione tra i bambini.

Secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, alla fine di marzo nel 2024 sono già stati segnalati più casi che nel 2023.

Il morbillo è una malattia trasmessa per via aerea altamente contagiosa. Può causare gravi conseguenze per la salute o la morte, soprattutto nei bambini piccoli e non vaccinati.

I sintomi più comuni includono febbre, tosse, naso che cola, lacrimazione e macchie rosse. Secondo il CDC, 1 persona non vaccinata su 5 negli Stati Uniti contrarrà il morbillo e sarà ricoverata in ospedale. 1 bambino su 20 svilupperà la polmonite, mentre altri possono sviluppare un'infiammazione del cervello pericolosa per la vita chiamata encefalite. 3 bambini su 1.000 infetti dal morbillo possono morire per complicazioni respiratorie e neurologiche.

Ma il morbillo è prevenibile, grazie a un vaccino altamente efficace. Gli esperti raccomandano che i bambini ricevano il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia o MPR in due dosi: la prima tra i 12 mesi e i 15 mesi e la seconda tra i 4 e i 6 anni di età. Una singola dose è efficace al 93% nel prevenire l’infezione da morbillo; Due dosi sono efficaci al 97%.

Secondo il CDC, l’aumento dei casi di morbillo di quest’anno può essere attribuito al calo dei tassi di vaccinazione e all’aumento dei viaggi, che potrebbero portare le persone non vaccinate a contrarre il morbillo all’estero e a riportarlo negli Stati Uniti.

Il morbillo è stato debellato negli Stati Uniti nel 2000. Sono previsti casi importati, ma quando i tassi di vaccinazione sono elevati, il rischio è basso e le epidemie sono rare. Le epidemie nel 2019, in particolare in due comunità ebraiche ortodosse non immunizzate a New York, hanno minacciato lo stato di eradicazione del morbillo negli Stati Uniti.

“Se un'epidemia di morbillo persiste per un anno o più, gli Stati Uniti potrebbero perdere lo status di eliminazione del morbillo”, ha affermato il CDC.

Poiché il morbillo è altamente contagioso, elevati livelli di protezione vaccinale sono fondamentali per ridurne la diffusione. Gli Stati Uniti hanno fissato un tasso di vaccinazione target del 95%, ma negli ultimi anni la copertura tra gli studenti della scuola materna è scesa al di sotto di tale obiettivo. Nell’anno scolastico 2022-23, solo il 93,1% dei bambini dell’asilo negli Stati Uniti aveva completato la serie di vaccini MPR, mettendo a rischio circa 250.000 persone. La copertura varia ampiamente a seconda dello stato e della comunità.

La copertura vaccinale è diminuita in 41 stati dall’anno scolastico 2019-20, l’ultimo anno scolastico in cui i bambini sono stati vaccinati prima della pandemia di Covid-19 e l’anno scorso quando la nazione ha raggiunto l’obiettivo di copertura del 95% del CDC.

Venti stati hanno raggiunto o superato il 95% nell’anno accademico 2019-20, quando il tasso di copertura nazionale era del 95,2%. Solo 13 stati hanno raggiunto l’obiettivo del CDC entro l’anno scolastico 2022-23, quando la copertura nazionale è scesa al 93,1%.