Il progetto del treno automatizzato People Mover LAX è stato nuovamente ritardato – NBC Los Angeles

I viaggiatori dovranno continuare a sopportare il traffico lungo il circuito dell’aeroporto internazionale di Los Angeles ancora per un po’.

nuovo predizione Si stima che i lavori di costruzione in corso per costruire il LAX Automated People Mover non saranno completati fino al 30 ottobre 2025.

Fitch Ratings ha abbassato il rating obbligazionario del progetto, citando “crescenti ritardi nel completamento”.

Sebbene l'agenzia di credito non prevedesse problemi di finanziamento, il rapporto attribuisce la responsabilità del downgrade anche a “diversi disaccordi e controversie tra le parti”.

Il People's Automation di 2,25 miglia, messo in servizio più di 5 anni fa, avrebbe dovuto essere completato quest'anno.

Non è la prima volta che il completamento del progetto viene rinviato. Il treno senza conducente doveva essere pronto nel 2023, ma la data di completamento è stata posticipata a quest’anno.

Si dice che il progetto sia completo per oltre il 96%.

Nel 2018, il Consiglio comunale di Los Angeles ha approvato un contratto da 4,9 miliardi di dollari con LAX Integrated Express Solutions per progettare e costruire un sistema di spostamento automatico delle persone che trasporterà i passeggeri tra le stazioni e si collegherà alle linee ferroviarie vicine.

Secondo Los Angeles World Airports, l'agenzia cittadina che gestisce l'aeroporto, il People Mover avrà treni che viaggeranno tra sei stazioni: tre all'interno del circuito aeroportuale e tre fuori dall'aeroporto.

Si prevede che il sistema si collegherà con le linee della metropolitana leggera Metro Green e Crenshaw/LAX, nonché con il previsto Consolidated Rent-A-Car Center che mira a riunire più di 20 uffici di noleggio auto in un'unica posizione. I funzionari hanno affermato che la struttura eliminerà la necessità di noleggiare auto di cortesia per entrare nell'area del terminal centrale e ridurrà il numero di auto che entrano ed escono dall'aeroporto di circa 3.200 auto al giorno.

Si prevede che i treni elettrici circoleranno ogni due minuti e ciascun treno potrà trasportare fino a 200 persone. I funzionari LAWA prevedono che il sistema verrà utilizzato da 85,1 milioni di passeggeri all'anno.