SpaceX lancia in orbita 23 satelliti Starlink dalla Florida a tarda notte (video)

Un altro giorno, un altro lancio di Starlink.

SpaceX ha lanciato un altro lotto dei suoi satelliti Starlink venerdì scorso (31 maggio). Un razzo Falcon 9 che trasportava 23 veicoli a banda larga è decollato dalla stazione spaziale delle forze armate di Cape Canaveral alle 22:37 EDT (02:37 GMT del 1 giugno) dopo un leggero ritardo di 26 minuti a causa delle condizioni meteorologiche.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra come previsto circa 8 minuti dopo il lancio, atterrando sul drone chiamato “A Shortfall of Gravitas” nell’Oceano Atlantico. Questo è stato il 14° lancio e atterraggio di questo particolare booster, secondo A Descrizione della missione SpaceX. Sette dei suoi 13 voli finora sono stati missioni Starlink.

Nel frattempo, lo stadio superiore del razzo Falcon 9 ha continuato a trasportare 23 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa, dove sono stati schierati circa 65 minuti dopo il decollo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 vola 14 volte nello spazio dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida con 23 satelliti Starlink in questa immagine a lunga esposizione scattata il 31 maggio 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Il lancio di stasera segnerà già la 57a missione orbitale dell’anno di SpaceX e il 40esimo decollo incentrato su Starlink nel 2024. Il lancio è avvenuto anche nel quarto anniversario del primo lancio con equipaggio di SpaceX, il volo di prova Demo-2 del primo Crew Dragon veicolo. La navicella spaziale che ha lanciato gli astronauti della NASA Doug Hurley e Bob Behnken verso la Stazione Spaziale Internazionale il 31 maggio 2020.

Finora l’azienda ha lanciato più di 6.500 satelliti Starlink verso LEO e ca 6000 di loro Attualmente funzionante.

Il lancio di Starlink fa parte di un periodo molto intenso nel volo spaziale. Rocket Lab prevede di lanciare stasera i cubi climatici della NASA, ad esempio, e il decollo della capsula Starliner della Boeing con gli astronauti a bordo per la prima volta in assoluto domani pomeriggio (1 giugno). Domani sera, la missione robotica cinese Chang’e 6 per riportare campioni dovrebbe atterrare sul lato nascosto della Luna.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 8:14 ET del 1 giugno per riflettere il successo del lancio della nuova missione Starlink di SpaceX.