Il programma offseason è importante per la giovane squadra dei Packers

Alla fine della scorsa stagione, i Packers giocavano bene come qualsiasi altra squadra della lega, battendo i Chiefs campioni del Super Bowl all’inizio di dicembre e i Cowboys nei playoff. Eravamo la squadra più giovane del campionato e la squadra più giovane a vincere una partita di playoff dalla fusione NFL-AFL nel 1970, quindi è facile presumere che quest’anno faremo meglio. Tuttavia, nella NFL, ogni anno è unico e nulla viene preso sul serio. Con una squadra così giovane, il programma festivo di quest’anno è particolarmente importante per noi. Fortunatamente, finora abbiamo avuto una grande partecipazione al programma offseason. Attualmente siamo nella terza fase delle OTA (Attività di squadra organizzate).

Il nostro programma di volontariato fuori stagione di nove settimane è iniziato il 15 aprile. Il programma è progettato per consentire ai giocatori di godersi le attività calcistiche e ridurre il numero di infortuni. La prima parte del programma fuori stagione comprende forza, condizionamento e incontri. Abbiamo tenuto un minicamp per principianti dopo il draft e da allora i debuttanti hanno partecipato agli ITA. Terremo allenamenti OTA fuori stagione fino al 6 giugno, con il nostro minicampo obbligatorio dall’11 al 13 giugno. Poi tutti i giocatori saranno assenti fino all’inizio del ritiro. Gli esordienti e i giocatori selezionati verranno segnalati il ​​17 luglio e i veterani il 21 luglio.

Ora passiamo alle tue domande.

Ho letto che la NFLPA propone di modificare il programma offseason. Cosa ne pensate della loro proposta?

Sono felice che tu abbia sollevato questo problema, John. Non è una proposta ufficiale, ma Tom Pelissero di NFL Network ha recentemente riferito che la NFLPA sta finalizzando una proposta per modificare il programma offseason, a partire dal 2025. Pelissero ha riferito che la NFLPA si è consultata con esperti medici e di prestazioni per trovare una soluzione per ridurre al minimo gli infortuni e massimizzare i tempi di recupero dei giocatori. Secondo la potenziale proposta, gli incontri sarebbero consentiti in primavera, ma non si potrebbero svolgere allenamenti fino al ritiro. Il campo di addestramento della NFLPA inizierà a fine giugno (invece che da metà a fine luglio). Ci sarà un periodo di condensazione significativo che potrebbe essere utile per evitare gli infortuni ai tessuti molli che alcuni giocatori subiscono durante il ritiro.

Qualsiasi modifica al programma offseason o training camp deve essere negoziata collettivamente dalla NFLPA e dalla lega. Per quanto riguarda la mia opinione sulla proposta, ho davvero bisogno di conoscere maggiori dettagli e mi piacerebbe vedere una ricerca a sostegno del cambiamento proposto. È interessante notare che la NFL è in realtà la più insolita in termini di programmi fuori stagione rispetto ad altri sport. Nessun altro sport si allena durante la bassa stagione. Hanno periodi di condensazione che precedono la stagione. Il calcio è più fisico del baseball o del basket, tuttavia, avere cinque o sei settimane di riposo prima dell'inizio del ritiro è molto vantaggioso per i giocatori. Questo dovrebbe essere un argomento di cui sentirai molto parlare nel prossimo anno.

Kristen Luedke di Parti sconosciute

Sono sicuramente felice che tu lasci i Packers, perché hai lasciato uscire i possessori di biglietti con pacchetto verde dalla partita della divisione casalinga. Si parla due volte di dover dare ai possessori del Golden Ticket tutte le partite della divisione casalinga solo perché. . . È laureato. La direzione di Packer può distribuire questi giochi come preferisce. In questo caso l’ho detto all’abbonato del Pacchetto Verde da 50 anni. Buona liberazione a te e al tuo stile di gestione.

Sono felice che tu abbia sollevato questa preoccupazione, Christine, poiché ho sentito commenti simili da altri titolari di abbonamenti del Pacchetto Verde (anche se non così espliciti). Per anni la nostra politica è stata che il Gold Pack vincesse la seconda e la quinta partita in casa. Credo che questa politica ci sia stata utile e, nel tempo, sia stata giusta sia per i possessori di biglietti Gold che per quelli Green. Se iniziamo a concedere ai possessori del biglietto verde la seconda e la quinta partita, ci esporremo alle critiche dei possessori del biglietto oro e verde per favoritismi. Con il passaggio a 17 partite nel 2022, abbiamo deciso di alternare la nona partita casalinga tra i due pacchetti, a partire dal pacchetto Gold. Dovevamo iniziare la 17a partita nel 2022, ma quella partita è stata classificata come partita internazionale. Dato che abbiamo giocato quella partita a Londra nel 2022, questo è il nostro primo anno in cui giochiamo la nona partita in casa e, di conseguenza, abbiamo iniziato la rotazione con il Gold Pack. Il Green Pack giocherà sette partite nel 2026, a meno che non saremo selezionati per giocare un’altra partita internazionale. Pertanto, il pacchetto Gold di quest’anno contiene tre partite della stagione regolare e nessuna partita di preseason. So che sei arrabbiato per la nostra politica e il programma stabilito annualmente dalla NFL, ma hai diverse partite interessanti, inclusi incontri contro i campioni NFC 49ers e i rookie texani.

Paul Miller di Brookfield

I Packers hanno vinto il campionato NFL 13 volte, più di ogni altra squadra. Inaugureremo la stagione all’Arena Corinthians di San Paolo, in Brasile. Lo stadio ha ospitato la Coppa del Mondo 2014. Il Brasile è l’unico paese ad aver giocato le finali di tutti i tornei della Coppa del Mondo. La squadra maschile ha vinto la Coppa del Mondo cinque volte, più di qualsiasi altro paese al mondo. Il Brasile si veste spesso di verde e oro quando scende in campo. Aspetto con ansia la tradizione di eccellenza in due diverse forme di calcio, pur avendo l’opportunità di entrare in contatto quando i Packers giocano lì.

Lo stadio ospita il Corinthians. Il loro acerrimo rivale è il Palmeiras (pensa Packers vs Bears). Il Palmeiras si veste di verde. Quindi, c’è una legge che vieta di indossare il verde nell’Arena Corinthians. Considerati i colori dei Packers e degli Eagles, potrebbe essere necessario discutere di questo quando i Packers andranno a San Paolo.

Grazie per aver sollevato questo argomento, Paolo. Ho sentito da molti altri il disprezzo dei tifosi del Corinthians per il colore verde. Purtroppo la partita in Brasile è casalinga degli Eagles, quindi potranno scegliere il colore della maglia che indosseranno. Forse possiamo convincerli a indossare le loro magliette nere, così non saremo costretti a vestirci di verde! Non vediamo l’ora di far parte di questo gioco storico, indipendentemente dal colore della maglia che indossiamo.

Ciao Mark, spero che questo messaggio trovi bene te e la tua famiglia. Non intendo disturbarti con questo, ma non sono riuscito a trovare la risposta. Scott e io vorremmo moltissimo partecipare all’assemblea degli azionisti quest’estate. L’abbiamo fatto qualche anno fa e abbiamo adorato l’esperienza. Vorremmo viaggiare di nuovo a Green Bay quest’estate. Non sono però riuscito a trovare la data dell’assemblea dei soci. Sul sito c’è scritto che non è stato ancora deciso. Questo è stato un po’ sorprendente, ma ho pensato che forse il sito non era ancora stato aggiornato. Vorremmo lavorare sull’organizzazione del viaggio adesso.

Sapreste dirmi quando sarà l’assemblea degli azionisti? Se ricordo bene era legato all’apertura del ritiro. Ancora una volta, mi scuso per averti disturbato quando posso solo immaginare quanto sei occupato, ma apprezzo qualsiasi intuizione che puoi offrire.

Grazie, Sue. Nessun problema. Notizie flash, la nostra assemblea annuale degli azionisti si terrà lunedì 22 luglio alle 15:00, e il primo allenamento del nostro campo di addestramento sarà quella mattina alle 10:30, e speriamo che molti azionisti verranno in città per il fine settimana e si fermeranno a guarda la formazione e partecipa alla riunione. Grazie ancora. Ho ricordi molto affettuosi di tuo padre quando era direttore atletico alla Clarence Central High School durante i miei anni lì. READ Il Manchester United batte il Coventry ai rigori e raggiunge la finale di FA Cup - Al Mojaz

Mark, in quanto fan di lunga data dei Packer, sono dell’opinione che la maggior parte di noi farebbe qualsiasi cosa per lavorare per l’organizzazione Packer. Non sto battendo le altre squadre della NFL, ma per me ci sono altre 31 squadre e poi ci sono i Green Bay Packers. Mentre ti avvicini alla pensione, provi ancora quella bella sensazione ogni volta che entri in quell’edificio? Da quando sono arrivato lì fino ad ora, la trasformazione della Lambo è stata irreale, e ogni aggiunta è davvero bella.

Per essere l’allenatore dei Green Bay Packers devi sentirti molto bene e non diventare mai routine. La mia seconda domanda riguarda la storia di George Allen. Il suo allenamento è stato davvero eccezionale e, in tal caso, dovresti avere un’opinione tra allenamento ottimo e medio e riconoscerlo quando lo vedi. (A proposito, quando ero piccolo a Watertown e Monroe pagavamo tutti per le partite di football del quartiere e sceglievamo sempre chi saremmo diventati quando giocavamo. Quel ragazzo era sempre Mark Murphy. Aveva un He teneva la tua tessera di football nella sua stanza, e il fatto è che non era affatto un tifoso di Washington, e sapevo chi eri quando ero un ragazzino.)

Come imballatore da sempre, sono grato per l’eccezionale gestione che ci avete costantemente fornito con i Packers. Solo il calcio nel modo giusto. Spero vivamente che tu abbia molti input per coloro che verranno dopo di te. Questo sarà molto importante.