Steam ha aggiornato la modalità Big Picture con l’interfaccia utente di Steam Deck

La modalità immagine grande di Steam su PC sarà ora basata sull’interfaccia utente di Steam Deck appositamente progettata.

ha annunciato Valve L’ultimo aggiornamento della modalità Big Picture porterà l’interfaccia utente di Steam Deck su PC ed è ora disponibile per il test.

Hanno rivelato: “Ci stiamo preparando ad aggiornare la modalità Big Picture con la nuova interfaccia che abbiamo creato per Steam Deck e oggi la rendiamo disponibile per i test”. “È passato molto tempo da questo aggiornamento e siamo molto entusiasti di iniziare a raccogliere feedback dalla community”.

La prima interfaccia per console è stata progettata specificamente per Steam Deck, ma integrarla in Steam ha senso, fornendo più riconoscimento del marchio tra Steam Deck e la libreria Steam su PC.

E sembra anche essere un’interfaccia molto buona.

Hanno sottolineato: “Questa prima interfaccia per console Steam Deck è costruita sia in modalità manuale che in modalità dock ed è ideale per tutti gli scenari che la modalità Big Picture si occupa attualmente”.

La nuova modalità Big Picture include:

Una nuova schermata iniziale con gli ultimi giochi e notizie nella tua libreria.

Nuova ricerca completa che ti consente di cercare nella tua libreria, nel negozio e nell’elenco degli amici.

Nuovo componente della console progettato per consentire di scegliere facilmente nuove configurazioni e layout.

Stead Store migliorato per la navigazione della console.

Overlay di gioco aggiornato che dà accesso a obiettivi e indizi.

Nuovo menu di sistema per una rapida navigazione in diverse parti della nuova interfaccia utente.

Nuovo menu di accesso rapido che consente di accedere alle notifiche. Elenco amici, impostazioni rapide e altro ancora.

Secondo Valve, il team sta “ancora levigando gli spigoli”, quindi la nuova versione di Big Picture viene attualmente introdotta attraverso di essa. Programma beta di Steam.

Suggerimenti per provare la nuova modalità Big Picture Può essere trovato qui.