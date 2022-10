Voci commerciali del 2022: i giganti sono interessati a Jerry Judy?

Il Giganti di New York Ha già fatto notizia giovedì quando hanno scambiato Tony, la scelta di Kadarius nel primo round del 2021, con Capi di Kansas City.

Ma anche prima che i Giants scambiassero Tony, giravano voci secondo cui avrebbero potuto essere interessati a uscire e ottenere aiuto da un wide receiver. Denver Broncos Il ricevitore Jerry Goody è stato introdotto come potenziale bersaglio per i Giants negli ultimi due giorni.

Ci sono state segnalazioni di interesse per Jodi da tutta la NFL. La precedente 15a scelta assoluta è stata considerata uno dei migliori ricevitori nel 2020 Progetto NFL Ha un enorme trend positivo nonostante l’inizio lento della sua carriera. E sebbene i giornalisti di Denver abbiano affermato che i Broncos al momento non hanno in programma di trasferire Jody, ciò non significa che non possano cambiare idea.

Indipendentemente dalla (potenziale) riluttanza di Denver a barattare il Jeudy, ci sono alcuni ostacoli da superare. Il primo è il potenziale compenso commerciale. Mentre i Giants hanno ottenuto una scelta compensativa del terzo round per Tony, Jody potrebbe ordinare una scelta del secondo round se i Broncos lo vedessero come una potenziale risorsa a lungo termine per Russell Wilson. Quel prezzo potrebbe essere troppo alto per i giganti, che vogliono costruire attraverso il progetto.

Questo prezzo può aumentare se la differenza è simile Cowboy a DallasE il Imballatori di Green Bayo Philadelphia Eagles Scegli Segui Judy.

Un’altra considerazione è lo spettro di un tetto salariale permanente.

I Giants hanno solo circa $ 3,2 milioni di cap space al momento della stesura di questo articolo (per OverTheCap) e l’acquisizione di Jeudy significa anche il suo stipendio completamente garantito di $ 1,9 milioni. Mentre i Giants possono permetterselo, avranno un piccolo spazio prezioso per far fronte a eventuali infortuni che potrebbero verificarsi durante le ultime nove partite della stagione. Mentre scambia Kadarius Toney, realizza un allentamento del tetto salariale, tranne per il fatto che non supera gli 800.000 dollari.

I Giants hanno un chiaro bisogno del ricevitore wide e possiamo vedere Joe Schoen che cerca aiuto nel mercato ora. Ci sono un certo numero di ricevitori che sono stati proposti come potenziali opzioni oltre al Jeudy, come DJ Moore, Chase Claypool o Elijah Moore.

I Broncos hanno avuto uno degli inizi più sorprendenti della NFL, scendendo a un imbarazzante record di 2-5 dopo aver acquisito Russell Wilson in bassa stagione. Secondo quanto riferito, hanno ricevuto offerte commerciali “competitive” per EDGE Bradley Chubb e una perdita questo fine settimana potrebbe portare a una rapida vendita prima che il roster venga ricostruito.

Per intenderci, non ci sono rapporti specifici sui piani dei colossi da qui alla scadenza delle contrattazioni. Tuttavia, le chiacchiere diventano abbastanza forti da dover almeno prendere appunti.