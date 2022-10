Suella Braverman: Liz Truss perde il ministro dell’Interno, fa precipitare la sua carica di premier in un tumulto più profondo

Londra

CNN

–



Le Truss Un periodo infausto in cui il primo ministro è precipitato nel caos mercoledì quando Soyla Braverman, la segretaria degli interni, si è dimessa sette settimane dal suo ruolo per l’uso di un indirizzo email personale che violava le regole del gabinetto.

Braverman ha detto di aver “inviato un documento ufficiale dalla mia e-mail personale a un collega parlamentare di fiducia come partito coinvolto nella politica”.

“Questa è una violazione tecnica delle regole”, ha scritto in una lettera di dimissioni, che è stata anche feroce per la leadership di Truss e ha indicato le profonde crepe nel cuore del suo governo.

Le azioni del governo dipendono dal fatto che le persone accettino la responsabilità dei propri errori. Fingere di non aver commesso errori, andare avanti come se nessun altro potesse vedere che abbiamo commesso degli errori e sperare che le cose si risolvano magicamente non è una seria ‘politica’ su tasse e spesa pubblica.

“Ho delle preoccupazioni sulla direzione di questo governo”, ha detto Braverman. “Non solo abbiamo violato i principali impegni che abbiamo fatto ai nostri vicini, ma nutro serie preoccupazioni per l’impegno di questo governo a onorare gli impegni del manifesto”.

Truss ha accettato le dimissioni di Braverman, affermando in una lettera che “è importante che la legge ministeriale sia rispettata e che il segreto del gabinetto sia rispettato”.

Grant Shapps è stato nominato come sostituto di Braverman al Ministero degli Interni, ha twittato Downing Street mercoledì.

Il vice era ministro dei trasporti sotto l’ex primo ministro Boris Johnson e all’inizio di questa settimana, durante una registrazione audio con il comico Matt Fordy, ha detto che Truss doveva “scalare l’Everest” per rimanere al potere, secondo PA Media.

“Quello di cui hai bisogno è come la cruna di un ago con le luci spente”, ha detto Shapps.

La partenza di Braverman arriva in mezzo a una crescente pressione sul leader assediato, che è stato drammaticamente fatto deragliare a Downing Street a causa di Agenda finanziaria radicale che Truss ha dovuto abbandonare e scusarsi per.

Ciò arriva cinque giorni dopo che Truss ha licenziato il suo consigliere Kwasi Quarting per il mini-budget, che ha portato a un crollo del valore della sterlina e ha costretto la Banca d’Inghilterra a intervenire per calmare i mercati.

E porterà a un maggior giro d’affari del governo britannico. Truss nominerà presto un terzo ministro dell’Interno del Regno Unito tra otto settimane, per accompagnare il quarto cancelliere tra quattro mesi.

Diversi legislatori britannici conservatori hanno detto alla CNN di avere “riserve” che il motivo delle dimissioni di Braverman era limitato a ciò che ha chiarito nella sua lettera – l’invio di una bozza di dichiarazione ministeriale dalla sua e-mail personale – e hanno messo in dubbio che si trattasse di un crimine di dimissioni.

Un legislatore ha definito la versione ufficiale degli eventi “assurdità” e un altro l’ha definita “estremamente insolita, se vera”.

Braverman ha gareggiato nella campagna di leadership conservatrice durante l’estate, che alla fine ha vinto Truss. Braverman, una stella nascente dell’ala destra del partito, si è ripetutamente impegnato a frenare l’immigrazione clandestina in Gran Bretagna, sollevando spesso i temi della guerra culturale.

Martedì, mentre discuteva in Parlamento un disegno di legge sull’ordine pubblico, “Guardian reading, my kerati eat tofu” è stato criticato per aver guidato le proteste per il clima che hanno chiuso le strade britanniche negli ultimi mesi.

Nel frattempo, Truss rischia seriamente di diventare il leader più basso in assoluto della Gran Bretagna, con alcuni dei suoi parlamentari che chiedono le sue dimissioni e sondaggi di opinione che suggeriscono che il suo partito conservatore sarà spazzato via dalle elezioni.

Mercoledì, il nuovo ministro dell’Interno ha detto ai giornalisti di essere pronto a lavorare per fornire sicurezza al popolo britannico nonostante il “tempo turbolento” del governo britannico.

“Sono d’accordo sul fatto che il governo abbia chiaramente attraversato un periodo molto difficile”, ha affermato Shapps, aggiungendo che il nuovo cancelliere britannico, Jeremy Hunt, ha svolto un “lavoro meraviglioso nel risolvere le questioni relative a questo mini-budget”.