“Super emettitori” di metano rilevati sulla Terra da un esperimento di una stazione spaziale

Un potente occhio nel cielo sta aiutando gli scienziati a spiare i “super emettitori” di metano, un gas serra circa 80 volte più potente dell’anidride carbonica.

Questo osservatore è il Surface Mineral Dust Source Investigation Tool della NASA, o EMIT in breve. Fatto EMIT Mappatura della composizione chimica della polvere In tutte le aree desertiche della Terra da allora installato nella parte esterna del Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a luglio, per aiutare i ricercatori a capire in che modo le polveri sospese nell’aria influiscono sul clima.

Questo è l’obiettivo principale della missione dell’EMIT. I funzionari della NASA hanno annunciato martedì (25 ottobre) che sta dando un altro contributo, meno prevedibile, agli studi sul clima. Lo strumento identifica enormi pennacchi di intrappolamento di calore metano Gas in tutto il mondo – in effetti già oltre 50 di loro.

Dodici colonne di gas metano scorrono verso ovest a est di Hazar, Turkmenistan, una città portuale sul Mar Caspio. I pennacchi sono stati rilevati da una missione della NASA per indagare sulla fonte della polvere minerale sulla superficie terrestre, alcuni dei quali si estendono per più di 20 miglia (32 chilometri). (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

“Ridurre le emissioni di metano è la chiave per limitare Il riscaldamento globale . Questo nuovo entusiasmante sviluppo non solo aiuterà i ricercatori a determinare meglio la fonte della perdita di metano, ma fornirà anche informazioni su come affrontarla, rapidamente”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson Ha detto in una dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

“Più di venti satelliti e strumenti della NASA nello spazio sono stati a lungo preziosi per la Stazione Spaziale Internazionale e la NASA nel determinare i cambiamenti nel clima terrestre”, ha aggiunto Nelson. “L’EMIT ha dimostrato di essere uno strumento importante nella nostra cassetta degli attrezzi per misurare questa forza gas serra E fermalo alla fonte.

EMIT è uno spettrofotometro per immagini progettato per identificare le impronte chimiche di una varietà di minerali sulla superficie terrestre. Anche essere in grado di rilevare il metano è una specie di felice incidente.

“Si scopre che il metano ha anche una firma spettrale nella stessa gamma di lunghezze d’onda, ed è ciò che ci ha permesso di essere sensibili al metano”, ha affermato il ricercatore principale dell’EMIT Robert Greene, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel sud della California. Martedì pomeriggio conferenza stampa.

Green e altri membri del team dell’EMIT hanno fornito alcuni esempi della sensibilità dello strumento durante la conferenza stampa di martedì. Ad esempio, lo strumento ha rilevato una colonna di metano, nota anche come gas naturale, lunga almeno 4,8 km nel cielo sopra una discarica iraniana. Questo super-emettitore scoperto di recente pompa circa 18.700 libbre (8.500 chilogrammi) di metano nell’aria ogni ora, hanno detto i ricercatori.

È molto, ma impallidisce in confronto al gruppo di 12 ultra alti emettitori monitorati in Turkmenistan, tutti collegati alle infrastrutture del petrolio e del gas. Alcuni di questi pennacchi sono lunghi fino a 20 miglia (32 km) e insieme aggiungono circa 111.000 libbre (50.400 kg) di metano a L’atmosfera terrestre all’ora.

Questo è simile ai tassi di picco della fuoriuscita di Aliso Canyon, una delle più grandi emissioni di metano nella storia degli Stati Uniti. (L’evento Aliso Canyon, avvenuto in un impianto di stoccaggio di metano nel sud della California, è stato osservato per la prima volta nell’ottobre 2015 e non è stato completamente collegato fino a febbraio 2016).

L’EMIT ha rilevato tutti questi superemettitori molto presto, durante la fase di ritiro dello strumento. I membri del team hanno affermato che dovrebbe dare un contributo maggiore quando sarà completamente operativo e poiché gli scienziati acquisiranno maggiore familiarità con le capacità del dispositivo.

“Stiamo davvero solo grattando la superficie del potenziale di emissioni di gas serra dalla mappatura dei gas serra”, ha affermato Andrew Thorpe, tecnico di ricerca presso il Jet Propulsion Laboratory, durante una conferenza stampa martedì. “Siamo davvero entusiasti del potenziale dell’EMIT di ridurre le emissioni delle attività umane identificando queste fonti di emissioni”.