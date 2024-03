Tappeto rosso, premi, spettacoli e altro ancora

Emma Stone al 96esimo pranzo dei candidati agli Academy Awards al Beverly Hilton Hotel il 12 febbraio 2024 a Beverly Hills, California. (Foto di Michael Buckner/Penske Media tramite Getty Images)

Mancano solo poche ore agli Academy Awards 2024, compresi i film nominati Barbie, Oppenheimer, Cose brutteVita passata, Area di interesse E altro ancora.

Alla 96esima edizione degli Academy Awards, Christopher Nolan Oppenheimercon Cillian Murphy, è in testa al gruppo con il maggior numero di nomination, con 13 in totale, seguito dal film di Yorgos Lanthimos. Cose brutte Con Emma Stone, con 11 nomination.

Inoltre, l'attore canadese Ryan Gosling eseguirà un'attesissima interpretazione della canzone “I'm Just Ken” dal film Greta Gerwig. Barbie.

Per tutto ciò che devi sapere in vista degli Oscar 2024, ti abbiamo coperto.

Quando e quando iniziano gli Oscar?

La cerimonia degli Oscar è domenica 10 marzo.

Quest'anno, l'evento inizierà un'ora prima rispetto agli anni precedenti, alle 19:00 ET/16:00 PT.

Dove guardare gli Oscar 2024: Canale TV e trasmissione in diretta

Negli Stati Uniti gli Oscar verranno trasmessi su ABC, mentre in Canada sarà possibile guardare l'evento in diretta CTV, CTV.ca e l'app CTV.

Guarda gli Oscar 2024

Gli spettatori americani possono Trasmetti in streaming il concerto su Hulu il giorno successivoMa i canadesi non hanno la possibilità di trasmettere lo spettacolo a livello locale.

Come guardare il tappeto rosso degli Oscar

Esistono diverse opzioni per la trasmissione degli Oscar sul tappeto rosso, ma ricorda che se la cerimonia inizia presto, vedrai arrivare presto anche le star.

Uno!, In diretta da E!: Gli Oscar Inizierà alle 16:00 ET/13:00 PT, ospitato da Laverne Cox. Ma ci sarà anche Il brunch di E! agli Oscar, Che inizierà alle 14:00 ET/11:00 PT, con i co-conduttori Justin Sylvester, Zannah Roberts Raci e Nikki Garcia.

Vanessa Hudgens e Julianne Hough della ABC presenteranno Tappeto rosso degli Oscarche inizierà alle 18:30 ET/15:30 PT.

Per l'opzione canadese, ETALK's Conto alla rovescia per gli Oscar Inizierà alle 18:30 ET/15:30 PT su CTV.

Chi condurrà gli Oscar 2024?

Jimmy Kimmel sarà l'ospite degli Academy Awards 2024. Questo sarà il suo quarto anno alla guida dell'evento, dopo averlo ospitato nel 2017, 2018 e 2023.

Chi si esibirà agli Oscar quest'anno

Gli Oscar saranno una grande serata per i canadesi, soprattutto grazie alla performance di Gosling in “I'm Just Ken” con Mark Ronson.

Altri artisti della serata includono Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish, Finneas O'Connell, Scott George e gli Osage Singers.

Ryan Gosling al 30esimo Screen Actors Guild Awards annuale tenutosi presso lo Shrine Auditorium e l'Expo Hall il 24 febbraio 2024 a Los Angeles, California. (Foto di Michael Buckner/Variety tramite Getty Images)

Chi si esibirà agli Oscar 2024?

Come previsto, gli Oscar presentano un elenco di presentatori costellato di stelle:

Zendaya

Emily Blunt

Cinzia Erivo

America Ferrera

Ryan Gosling

Ariana Grande

Catherine O'Hara,

Anya Taylor Gioia

Nicolas Cage

Rita Moreno

Mahershala Ali

Jamie Lee Curtis

Brendan Fraser

Matthew McConaughey

Michelle Yeoh

Al Pacino

Michelle Pfeiffer

Jessica Lange

Ke Huiquan

Coniglietto cattivo

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Michael Keaton

Regina Re

Jennifer Lawrence

Kate McKinnon

John Mulaney

Ottavia Spencer

Ramy Youssef

Sam Rockwell

Elenco completo delle nomination agli Academy Awards 2024

La migliore foto

miglior attore

Bradley Cooper: Maestro

Colman Domingo-Rustin

Paul Giamatti – I custodi

Cillian Murphy-Oppenheimer

Jeffrey Wright – Narrativa americana

Migliore attrice

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt-Oppenheimer

Danielle Brooks – Viola

America Ferrera-Barbie

Jodie Foster – Niaad

Davin Joey Randolph – I custodi

Miglior attore non protagonista

Sterling K Brown – Narrativa americana

Robert De Niro – Gli assassini del fiore di luna

Robert Downey Jr.-Oppenheimer

Ryan Gosling-Barbie

Mark Ruffalo – Cose brutte

Miglior regista

Anatomia di una caduta – Justin Treat

Gli assassini del fiore di luna – Martin Scorsese

Oppenheimer-Christopher Nolan

Poverini – Yorgos Lanthimos

Area di interesse – Jonathan Glazer

Miglior sceneggiatura adattata

Fantasia americana

Barbie

Oppenheimer

Cose brutte

Area di interesse

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

Fermi

Artista, leader della band

Maggio Dicembre

Vita passata

Miglior canzone originale

Il fuoco interiore – Flamin' Hot (Diane Warren)

Sono solo Ken – Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

Never Gone – American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)

Wahzhazhe (Song for My People) – Moonflower Killers (Scott George)

Per cosa sei fatto? -Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)

Miglior colonna sonora originale

La migliore funzionalità globale

Ehi Capitano

Giorni perfetti

Associazione Neve

Sala professori

Area di interesse

La migliore funzionalità di animazione

Miglior film documentario

Miglior costume

Miglior trucco e acconciatura

Golda

Artista, leader della band

Oppenheimer

Cose brutte

Associazione Neve

Miglior design di produzione

Il miglior suono

Miglior montaggio di film

Miglior cinematografia

I migliori effetti visivi

Il miglior cortometraggio live action

I migliori cortometraggi animati

Miglior cortometraggio documentario